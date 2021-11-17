В Казани врачи рассказали о состоянии отравившихся метанолом студентов

Шесть девушек и семеро молодых людей, отравившихся метиловым спиртом в Казани, остаются на стационарном лечении. Состояние пострадавших, как сообщили в минздраве Татарстана, с момента поступления в больницу существенно не изменилось.

- Состояние без изменений, трое остаются в реанимации, врачи продолжают лечение, - цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Напомним, 16 ноября 11 студентов в возрасте от 19 до 23 лет обратились в Центр острых отравлений городской клинической больницы №7 Казани. По их словам, они праздновали день рождения друга и употребляли алкоголь, приобретенный в пятилитровой пластиковой канистре.

Спустя несколько часов были госпитализированы еще двое студентов с признаками отравления метанолом.

В республиканском управлении СК РФ по данному факту возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (пункт "в", часть 2 статьи 238 УК РФ).