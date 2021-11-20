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20.11.2021 16:21
Рубрика: Культура

Борис Щербаков сыграет в музыкальном моноспектакле "Метель"

Текст: Наталья Соколова
Фото: Фото предоставлено пресс-службой радио "Орфей" Фото: Фото предоставлено пресс-службой радио "Орфей"
Фото: Фото предоставлено пресс-службой радио "Орфей"

В концертном зале "Меридиан" 1 декабря пройдет музыкальный моноспектакль "Метель".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Музыка Георгия Свиридова прозвучит в исполнении Симфонического оркестра радио "Орфей" под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста России Сергея Кондрашева. А текст пушкинской повести будет читать народный артист России Борис Щербаков.

"Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать, - вновь со сцены прозвучит бессмертный текст Пушкина. - Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю…".

Повесть о юной девушке, решившей вопреки воле родителей тайно обвенчаться с возлюбленным и по воле случая ставшей женой совершенно незнакомого человека, Пушкин сочинил всего за один день.

Благодаря потрясающей музыке композитора Георгия Свиридова история превратилась в полный драматизма рассказ о превратностях судьбы.

Идею переработать партитуру музыки для одноимённого фильма в самостоятельное произведение подсказала композитору его супруга. В сюиту вошли девять номеров, которые стали яркими иллюстрациями к повести Пушкина.

Тревога и отчаяние, грусть и надежда, любовь и счастье - все есть в этой музыке.

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