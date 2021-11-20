Указ главы Республики Бурятия от 19 ноября 2021 года № 318 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 02.08.2021 № 231, от 04.08.2021 № 236, от 11.08.2021 № 237, от 13.08.2021 № 239, от 18.08.2021 № 240, от 26.08.2021 № 254, от 03.09.2021 № 261, от 06.09.2021 № 262, от 14.09.2021 № 270, от 16.09.2021 № 273, от 21.09.2021 № 279, от 21.09.2021 № 280, от 24.09.2021 № 285, от 29.09.2021 № 286, от 25.10.2021 № 301, от 25.10.2021 № 302, от 27.10.2021 № 306, от 29.10.2021 № 309, от 02.11.2021 № 311, от 05.11.2021 № 312, от 08.11.2021 №313, от 15.11.2021 №315):

1.1. В пункте 7.1:

1.1.1. Абзац девятнадцатый после слов "при наличии у посетителей" дополнить словами "и предъявления ими".

1.1.2. Абзац двадцать первый после слов "при наличии у граждан" дополнить словами "и предъявления ими".

1.2. Абзац десятый пункта 7.2 после слов "при наличии у граждан" дополнить словами "и предъявления ими".

1.3. Пункт 7.3 после слов "при наличии у граждан" дополнить словами "и предъявления ими".

1.4. Абзац четвертый пункта 7.4 после слов "при наличии у граждан" дополнить словами "и предъявления ими".

1.5. Абзац второй пункта 7.5 после слов "при наличии у граждан" дополнить словами "и предъявления ими".

1.6. Абзац шестнадцатый пункта 8 после слов "при наличии у граждан" дополнить словами "и предъявления ими".

1.7. В пункте 9:

1.7.1. Абзац третий после слов "при наличии у граждан" дополнить словами "и предъявления ими".

1.7.2. Абзац пятый после слов "при наличии у граждан" дополнить словами "и предъявления ими".

1.7.3. Абзац седьмой после слов "при наличии у граждан" дополнить словами "и предъявления ими".

1.7.4. Абзац девятый после слов "при наличии у граждан" дополнить словами "и предъявления ими".

1.8. Пункт 30.3 изложить в следующей редакции:

"30.3. Установить, что посещение объектов, указанных в пунктах 7.1 - 7.5, 8, 9, 20 настоящего указа, допускается после проведения сотрудниками организаций и индивидуальных предпринимателей проверки соответствия сведений (документов), указанных в пунктах 7.1 - 7.5, 8, 9, 20 настоящего указа, предъявляемых совершеннолетним гражданином, и данными, содержащимися в документе, удостоверяющем личность.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







