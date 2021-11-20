Быстро растет живот: Врач назвала три самых вредных продукта после 40

Поддерживать хорошее здоровье в зрелом возрасте можно благодаря правильному образу жизни, контролируемой физической активности и отказу от одних продуктов в пользу других. В частности, осторожнее следует быть с красным мясом, солью и сладостями. Об этом рассказала врач-диетолог Светлана Фус.

"После 40 лет следует обратить внимание на красное мясо, его нужно потихоньку убирать, особенно переработанное. Также нужно следить за жирами. Растительная пища и растительные жиры (например, из оливкового масла) - это должно быть всегда, но после 40 лет такой еде нужно уделить особое внимание", - подчеркнула диетолог.

Кроме того, следует обращать внимание на потребление соли. Как правило, после 40 у некоторых уже есть сердечно-сосудистые заболевания. Приправа в больших количествах только усугубит состояние.

"Учитывая гормональную перестройку после 40 лет, нужно сильно ограничить простые углеводы. Потому что они способствуют излишней выработке инсулина", - предупредила Фус, отметив, что на фоне гормональных изменений это может привести к развитию инсулинорезистентности и быстрому отложению жира на животе, в районе спины и рук.

Диетолог также напомнила, что с возрастом запускается процесс более активной потери мышечной массы. Чтобы этот процесс контролировать, необходимы в том числе физические нагрузки. "Добавляйте силовые упражнения", - посоветовала врач.

Ранее диетолог прокомментировала популярное увлечение желающих похудеть кофе с лимоном. Напиток действительно может помочь сбросить лишнее, однако следует быть осторожнее, подчеркнула Светлана Фус.