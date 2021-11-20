Chery привезет в Россию новый модный кроссовер

Chery в 2022 году планирует вывести на российский рынок новый модный кроссовер, который только что представили на автосалоне в Гуанчжоу.

"Модный" - не только потому, что модель получилась действительно стильной, но и по своему названию. Автомобиль назвали Omoda 5 - где к слову "Мода" добавили приставку "О", символизирующую, по разумению китайских маркетологов, "новизну". Ну а 5 - потому что изначально вообще предполагалось, что речь идет о купеобразной версии "паркетника" 5x, известного у нас как Tiggo 4. Так что и Omoda мы можем ждать с четверкой в наименовании. А о том, что ее к нам должны привезти, уже сообщил китайский сайт марки - дескать, модель глобальная и после запуска, будет запущена на родине в первой половине 2022 года, а потом отправится в три десятка стран мира, включая Россию и Бразилию.

Длина, ширина и высота Omoda 5 составляют 4400, 1830 и 1585 мм соответственно, а колесная база - 2630 мм. Дизайн разработан в соответствии с последними трендами в данном сегменте, поэтому кто-то увидит в интерьере отголоски Haval Jolion, а в экстерьере Changan Uni-T, и будет прав. Новый Chery скорее похож на своих "одноклассников", чем на предыдущие машины марки. У него безрамочная решетка радиатора, двухэтажная оптика спереди и сплошной фонарь сзади, резкие линии кузова, покатая крыша, 18-дюймовые спортивные колеса, пластиковая защита и яркие декоративные акценты. В салоне можно отметить сдвоенный экран мониторов на 12,3 дюйма каждый, широкий тоннель с полочкой и подлокотником на том же уровне, скошенное снизу рулевое колесо и отсутствие традиционных кнопок.

Привод - передний, но сзади машина получила многорычажную подвеску. А еще - если для российского рынка не станут экономить - кроссовер оснастят многообещающим мотором 1,6 на 186 л.с., как на более крупных Tiggo 8 Pro или Exeed TXL. Пару ему составит "робот" 7DCT.

Фото: weybo.com