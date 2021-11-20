Десять негласных правил для водителя, которых нет в ПДД

Для безопасной езды кроме правил дорожного движения необходимо соблюдать также негласные правила. "РГ" отобрала десять алгоритмов правильного поведения на дороге, благодаря которым можно предотвратить ДТП и другие неприятности.

1. Не сигнальте, если машина перед вами едет слишком медленно

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Причины, по которым водитель в автомобиле, следующем перед вами, следует со скоростью, меньшей скорости потока, могут быть самыми разными.

К примеру, за рулем может быть неопытный автомобилист, возможно, что он или она почувствовали себя плохо, не исключены также технические проблемы с автомобилем.

Худший вариант ваших действий в такой ситуации - это начать подгонять "тупящего", как вам кажется, водителя. Звуковые сигналы, моргание дальним светом или того хуже - "приклеивание" к его заднему бамперу могут спровоцировать неприятные последствия - от аварии (особенно, если водитель действительно неопытный) до агрессии с его стороны.

2. Правило трех "Д"

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Еще одно неписанное правило, которому следует большинство опытных водителей, - в просторечье звучит как - "Дай дураку дорогу".

Ситуаций, которые вписываются в этот сценарий, немало. В частности - ни при каких условиях не следует препятствовать движению любителей ездить шашечками, "обочечникам", бороться за место в потоке с соседями (если вас не пускают, включите поворотник и дождитесь, когда в потоке освободится место). В противном случае вероятность ДТП повысится многократно.

3. Правило повторения

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Если машины, следующие впереди вас, перестраиваются в соседний ряд или синхронно тормозят, имеет смысл повторить их действия, причем сделать это заблаговременно.

В большинстве случаев на дороге возникло какое-то препятствие, которое видят следующие перед вами, но не вы. В то же время не нужно форсировать ситуацию, перестраиваясь на несколько рядов влево или вправо, увеличивая при этом скорость движения. Резкие маневры в опасной и непредсказуемой ситуации - не лучшее решение.

4. Не суетитесь

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Не следует постоянно перестраиваться из ряда в ряд, стремясь объехать пробку и выгадать лишние метры и минуты. Практика показывает, что перестроения в заторе лишь уменьшают скорость движения как потока, так и вашу.

К тому же помните, что в ближайшей перспективе два и более перестроений, равно как несоблюдение безопасной дистанции, а также препятствование обгону и резкое торможение без причины, могут быть признаны опасным вождением. Такая норма содержится в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), который планируется принять уже в следующем году.

5. Не обгоняйте группу

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Иногда в заторе или при движении по трассе возникает соблазн совершить обгон сразу нескольких автомобилей. Даже если вы видите дорогу далеко вперед, обгонять больше двух-трех машин за раз не следует.

Дело в том, что опасность затяжных обгонов опасна прежде всего возможными выездами автомобилей с прилегающих территорий. На загородных трассах это могут быть, к примеру, дороги, ведущие с дач или прилегающих грунтовок. Не исключено также, что кто-то из обгоняемой группы может начать поворот налево. Поскольку он сам едет в плотном потоке, то может не заметить обгоняющую его машину.

6. Не ускоряйтесь перед пробкой

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Типичная ситуация на дороге - когда водитель видит скапливающий перед ним затор и свободный правый ряд. Трудно удержаться от соблазна резко перестроиться вправо и объехать формирующуюся пробку, не снижая скорости.

Однако проблема состоит в том, что соседи по потоку могут предпринять аналогичные действия одновременно с вами, начав спешно выруливать на свободную полосу. Такие маневры чреваты аварийной ситуацией. Поэтому если вы все же приняли решение об объезде затора, снизьте скорость и будьте вдвойне внимательными.

7. Сигнализируйте при проезде пешеходных переходов

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Если вы видите, что пешеход собирается переходить дорогу, не просто заранее снизьте скорость перед перекрестком, а включите также и аварийную сигнализацию.

Дело в том, что в плотном потоке водители машин, следующих за вами, могут не видеть происходящего на перекрестке и, неправильно оценив ситуацию, начать обгон или опережение.

Мигание "аварийкой" станет сигналом для соседей по потоку - на перекрестке нужно быть внимательнее. Также не забывайте включать аварийку, если на вашем пути неожиданно образовался затор или произошла авария. Тем самым вы снизите риски и предупредите других участников движения.

8. Не маневрируйте перед большегрузами

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Стоит забраться в кабину фуры, чтобы убедиться - мертвая зона по правому борту с водительского места здесь огромна. Так что водитель грузовика может попросту не увидеть вас, если вы начнете перестраиваться вплотную перед ним налево. Не следует также резко тормозить перед большегрузными машинами- они могут не успеть остановиться вовремя, особенно на скользкой дороге.

9. От кого нужно держаться подальше

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Увеличьте дистанцию от машин, увешанных знаками "У" или "!" и наглухо тонированных и тюнингованных. Маневры как первых, так и вторых могут быть непредсказуемыми.

Не следует также "приклеиваться" на трассе к военным машинам, так как за рулем может оказаться неопытный новобранец. То же касается машин курьерских служб и служб доставки, которые частенько спешат и осуществляют опасные маневры. Нередко как в последний раз управляют также машинами каршеринга и такси.

10. Будьте вежливыми

Фото: Istock

Возьмите в привычку благодарить с помощью "аварийки" водителей, проявивших вежливость на дороге - к примеру, если вас пропускают, то подмигнуть аварийной сигнализацией - не только хороший тон, но и вклад в улучшение атмосферы на наших улицах.

Такой же сигнал подает и водитель, прося извинения за не совсем корректный маневр. Еще один алгоритм из этой же серии - однократное "моргание" фарами как сигнал того, что вы пропускаете встречного водителя в плотном потоке, например, когда он планирует влиться в поток, выезжая из двора.

Упомянем и еще один действенный знак, который вам могут подать, когда вы готовите обгон. Если водитель перед вами включил правый поворотник, он сигнализирует таким образом, что путь свободен, можно обгонять. И наоборот - "моргание" левым поворотником следует понимать, как предупреждение об опасности и недопустимости обгона.

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