Грузовой корабль Cygnus в субботу покинет МКС

Американский грузовой корабль Cygnus покинет Международную космическую станцию (МКС) в субботу. Об этом сообщает НАСА, отмечая, что Cygnus увезет с орбиты отработанные материалы и мусор.

Отстыковка корабля намечена на 19.00 мск. Она начнется с того, что механический манипулятор Canadarm 2 отведет корабль на безопасное расстояние от МКС, а затем произойдет полная отстыковка, пишет РИА Новости.

Как отмечают в НАСА, грузовик проведет на орбите около трех недель. В это время на его борту будет проводиться эксперимент по измерению тепловой защиты. Планируется, что 15 декабря Cygnus сойдет с орбиты и сгорит в верхних слоях атмосферы.

Напомним, космический грузовик отправился к МКС в августе. Он доставил экипажу станции почти четыре тонны оборудования и припасов, в том числе 3D-принтер, использующий имитирующий грунт Луны материал, чтобы проверить возможность его применения для возведения разных конструкций при будущих космических миссиях.