Климов: Резолюция США о выборах в России не имеет юридической силы

Подготовленная конгрессменами США резолюция о непризнании Владимира Путина президентом РФ, если он решит баллотироваться на этот пост в 2024 году, не имеет юридической силы. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

"Такого рода резолюции никакого юридического смысла не имеют и иметь не могут", - цитирует РИА Новости политика. Данные вопросы вообще вне зарубежной юрисдикции, отметил Климов в своем Telegram-канале.

Очередная попытка вмешаться в суверенные дела России и подменить иностранными "хотелками" законный выбор абсолютного большинства россиян не случайно появилась в преддверии задуманного Белым домом слета тех, кого госдеп назначил "демократиями", считает Климов.

Ранее на проект резолюции отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав документ агрессивным и неконструктивным. Это показывает, что США официально вмешиваются в дела других стран. "Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся - приходит, к сожалению", - заметил Песков.