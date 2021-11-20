Коллеги вспоминают Валерия Гаркалина: Он был любимым актером

Валерий Гаркалин снялся более чем в 70 фильмах и сериалах, много играл в театре, сначала в Московском театре сатиры, потом в Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина. Сразу всплывают в памяти его роли в спектаклях "Ревизор", "Укрощение строптивой", "Трехгрошовая опера". Но Валерий Борисович был не только талантливым актером, он был отличным педагогом. Почти 20 лет он преподавал в Российском институте театрального искусства - ГИТИСе. Его уход стал шоком для его друзей и коллег.

Григорий Заславский, ректор ГИТИСа: Он был любимым актером и великим театральным педагогом

- Он был не просто выдающимся и не только выдающимся - он был любимым актером. И дело не только в фильме "Ширли-мырли", который независимо ни от каких сегодняшних новых эфиров и программ является и для меня в том числе одним из любимейших фильмов. Я знаю его, вся наша семья разговаривает репликами из этих фильмов. И Гаркалин, наверное, был одним, может быть, единственным из тех, кто мог это сыграть так, чтобы это стало любимым.

Григорий Заславский также вспомнил его замечательные театральные работы. Например, роль Гамлета в одном из первых спектаклей Юрия Крымова: "И это был неожиданно очень трагический Гамлет".

Смерть Гаркалина, по словам ректора, стала большой потерей для ГИТИСа. "Он был выдающимся, великим театральным педагогом, потому что умел находить талант и выращивать его. Конечно, это просто невозможно представить, как сейчас мы будем выживать", - отметил он и добавил, что Гаркалин никогда не был свадебным генералом: "Для него это была какая-то очень важная часть жизни - педагогика. И это было тоже его призвание".

Евгений Герасимов, актер, депутат Мосгордумы: Увековечить его память будет справедливо

"Актер Валерий Гаркалин был любим зрителем, поэтому увековечить его память было бы справедливо", - сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов и предложил установить в Москве памятную табличку народному артисту РФ.

"Просто соболезную. Очень жалко. И актер, и человек замечательный, разносторонний, порядочный человек", - отметил он.