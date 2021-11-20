Лечащий врач рекомендовал Байдену пройти дополнительное медобследование

Кевин О'Коннор - лечащий врач президента США Джо Байдена - рекомендовал ему пройти дополнительное медицинское обследование в связи с участившимся кашлем, а также из-за менее свободной походки. Об этом сообщается в опубликованном Белым домом отчете по итогам регулярного медосмотра американского лидера.

Отмечается, что в последнее время президент во время выступлений стал чаще кашлять. "Симптом, очевидно, является постоянным и заслуживает тщательного обследования", - приводит ТАСС слова О'Коннора. В отчете также говорится, что у Байдена походка стала заметно более напряженной, чем год назад. Эти наблюдения подтвердил и сам американский лидер. Как полагает врач, в этом случае также "уместным было бы более подробное обследование".

Ранее сообщалось, что физическое здоровье президента США Джо Байдена позволяет ему в полном объеме выполнять обязанности главы государства. Это также следует из заключения его личного врача Кевина О'Коннора. В нем говорится, что американский лидер "остается здоровым, энергичным 78-летним мужчиной", который способен успешно выполнять обязанности, в том числе в качестве главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего.

Байден прошел регулярный медицинский осмотр в госпитале ВМС США имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Он заявил, что чувствует себя великолепно. Самый пожилой в истории США американский президент подчеркнул, что "находится в отличной форме" и пошутил, что с нетерпением ждет празднования "своего 58-летия". В субботу ему исполняется 79 лет.