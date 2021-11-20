Врач: Здоровье Байдена позволяет ему выполнять обязанности президента США

Физическое здоровье президента США Джо Байдена позволяет ему в полном объеме выполнять обязанности главы государства. Это следует из заключения его личного врача Кевина О'Коннора. Документ распространил Белый дом.

В нем сообщается, что американский лидер "остается здоровым, энергичным 78-летним мужчиной", который способен успешно выполнять президентские обязанности, в том числе в качестве главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего, пишет РИА Новости.

Напомним, в пятницу на время прохождения процедуры колоноскопии Байден передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис. Обследование продлилось менее полутора часов, после чего президент вернулся к исполнению своих обязанностей.

Отметим, что в субботу, 20 ноября, Байдену исполняется 79 лет. Он стал старейшим действующим президентом в истории уже на момент вступления в должность - ему тогда было 78 лет и 61 день. Предыдущий рекорд принадлежал Рональду Рейгану, который покинул Белый дом после двух президентских сроков менее чем за месяц до своего 78-летия.