Мишустин назвал невосполнимой утратой кончину актера Валерия Гаркалина

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста России Валерия Гаркалина, который скончался в субботу от последствий коронавируса.

"Утрата для российского театра и кино такого характерного и харизматичного актера невосполнима, - говорится в телеграмме. - Яркий, многогранный и талантливый человек, Валерий Борисович вписал множество страниц в историю отечественного кинематографа и театра".

По словам главы правительства, Гаркалин обладал особым даром. Он убедительно перевоплощался на сцене в героев произведений Шекспира и Гоголя, а его роли в комедии заставляли миллионы людей смеяться до слез и восхищаться гением этого удивительного актера. "Он щедро делился своими знаниями и опытом со студентами, начинающими актерами, многие годы преподавая в ведущих театральных вузах страны. Частицы безграничного таланта и очень доброй души навсегда останутся с его учениками", - подчеркнул Мишустин.