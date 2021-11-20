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20.11.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Опубликован свежий рейтинг надежности автомобилей

Текст: Михаил Азнавуров
Lexus возглавил новый рейтинг надежности автомобилей по автопроизводителям американского потребительского издания Consumer Report. Mazda, лидер списка 2020 года, расположилась на втором месте. Третью строчку заняла Toyota.
Фото: Пресс-служба Lexus. Фото: Пресс-служба Lexus.
Фото: Пресс-служба Lexus.

В классификации надежности автомобилей по странам происхождения компаний-производителей безоговорочным лидером вновь стала Япония, в верхней десятке рейтинга оказались восемь автомобильных марок из этой страны. Кроме вышеупомянутых брендов это Subaru, а также Nissan, Honda и их премиум-марки Acura и Infiniti. Из автомобилей европейских компаний лучше других себя проявили Mini, Porsche и Audi. Hyundai значительно опередил Kia.

Фото: Istock
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В рейтинге от Consumer Reports впервые отражены данные по электромобилям. Вопреки расхожему мнению о более высокой надежности электромобилей из-за меньшего применения в их конструкции механических узлов, такие машины неизменно демонстрируют надежность заметно ниже автомобилей с ДВС тех же марок. Марка Tesla расположилась на предпоследней строчке рейтинга.

В перечень самых надежных автомобилей вошли Kia Niro EV, Lexus GX, Toyota Prius, Cadillac XT5, Mazda MX-5, Honda Insight, Toyota Highlander, Subaru Crosstrek и Mazda CX-9.

В самом низу рейтинга оказался кроссовер Mercedes-Benz GLE. Также в последней десятке есть модели Ford Explorer, Ford Mustang, Chevrolet Corvette, Volvo XC90, Volkswagen Tiguan, Tesla Model Y.

Ежегодный рейтинг надежности автомобилей от Consumer reports составляется на основе анкетного опроса подписчиков издания. В списке автомобильных марок отражены только те, по которым получены данные не менее чем о двух моделях автомобилей. По этой причине в новом рейтинге не были учтены Land Rover, Jaguar, Mitsubishi, Dodge, Fiat, Maserati и Alfa Romeo.

Кстати, в Consumer Reports отмечают, что данные исследований также передаются производителям для устранения возникающих проблем.

#Toyota #Volkswagen #Hyundai #Kia