Опубликовано видео крупного ДТП на Кутузовском проспекте

Крупная авария на Кутузовском проспекте попала на видеорегистратор. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

Попавшие в Сеть кадры свидетельствуют, что водитель BMW потерял управление на высокой скорости и на мокрой дороге его вынесло на встречную полосу. Вероятно, управлявший иномаркой блогер Саид Губденский пытался резко затормозить после разгона. Однако колеса авто на мокрой от дождя и снега дороге заблокировались. BMW вынесло навстречу потоку, ехавшему в противоположном направлении.

Водитель внедорожника Mercedes в последний заметил заметил вылетевшую на "встречку" машину и попытался затормозить, однако уйти от столкновения не сумел и произошел удар, после которого BMW по инерции врезался еще и в "паркетник" Volvo.

По данным ГИБДД Москвы, в аварии погиб сам блогер и его пассажир, другие участники ДТП не пострадали.