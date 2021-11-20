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20.11.2021 18:34
Рубрика: ДТП

Опубликовано видео крупного ДТП на Кутузовском проспекте

Текст: Сергей Бабкин

Крупная авария на Кутузовском проспекте попала на видеорегистратор. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

Фото: РИА Новости
Названы причины крупной аварии с участием блогера на Кутузовском проспекте

Попавшие в Сеть кадры свидетельствуют, что водитель BMW потерял управление на высокой скорости и на мокрой дороге его вынесло на встречную полосу. Вероятно, управлявший иномаркой блогер Саид Губденский пытался резко затормозить после разгона. Однако колеса авто на мокрой от дождя и снега дороге заблокировались. BMW вынесло навстречу потоку, ехавшему в противоположном направлении.

Водитель внедорожника Mercedes в последний заметил заметил вылетевшую на "встречку" машину и попытался затормозить, однако уйти от столкновения не сумел и произошел удар, после которого BMW по инерции врезался еще и в "паркетник" Volvo.

По данным ГИБДД Москвы, в аварии погиб сам блогер и его пассажир, другие участники ДТП не пострадали.