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Опубликовано видео спасения Марины Хлебниковой из горящей квартиры

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    20.11.2021, 17:30
Текст:   Кристина Верховцева

В Сети появилось видео с места пожара в жилом доме на улице Ратной в Москве, где серьезно пострадала певица Марина Хлебникова. "Известия" опубликовали короткий ролик, на котором видно, что спасатели выносят артистку в одеяле.

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС
Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова находится в коме

В момент эвакуации Хлебникова была уже без сознания. Она получила серьезные ожоги лица и головы, дыхательных путей. Певицу госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, где она была подключена к аппарату ИВЛ.

Из квартиры также были спасены еще несколько человек. Очаг возгорания находился на верхнем этаже двухуровневой квартиры - именно там была комната Хлебниковой.

Ранее сообщалось, что пострадавшей требуется плазма, сдать кровь любой группы можно в медучреждении, где находится пациентка.

Марина Хлебникова родилась 6 ноября 1965 года. Окончила Гнесинское училище, затем - Гнесинский институт Является заслуженной артисткой России. Обрела широкую известность в конце 90-х годов, когда вышла ее песня "Чашка кофию". Среди других известных песен - "Дожди", "Солнышко мое, вставай!", "Печаль моя".

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