Пентагон подтвердил завершение миссии в Ираке в 2021 году

Американская боевая миссия в Ираке завершится до конца текущего года, заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе встречи с иракским коллегой Джумой Инадом.

Стороны обсудили дальнейший этап пребывания США в Ираке, который будет сосредоточен на "консультировании, помощи и обмене разведданными" с иракскими военными в рамках кампании по борьбе с ДАИШ" (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство").

Глава Пентагона осудил попытку нападения на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими и выразил надежду, что формирование нового иракского правительства будет протекать мирно.

Встреча глав оборонных ведомств двух стран состоялась на полях ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог", передает РИА Новости.