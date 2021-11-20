Пилот погиб в результате инцидента с самолетами Т-38С Talon на базе ВВС США

Пилот погиб в результате авиапроисшествия с участием двух учебно-тренировочных самолетов T-38C Talon на базе ВВС США Лафлин в Техасе. Еще два человека получили травмы различной степени тяжести.

Сообщение об инциденте появилось в пятницу на сайте авиабазы, передает ТАСС. По данным военных, один из пострадавших пилотов получил помощь медиков и был отпущен, второго санавиацией доставили в больницу в критическом состоянии.

Другие подробности произошедшего пока не разглашаются. По факту произошедшего начато расследование.

Напомним, на днях истребитель-перехватчик американского производства F-16 разбился во время взлета с авиабазы Андравида, где базируется 117-е авиационное крыло ВВС Греции. Инцидент произошел на северо-западе полуострова Пелопоннес. Пилот катапультировался.