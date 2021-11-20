Почему Америке снова угрожают массовые беспорядки

Два миллиона долларов на защиту

Сторонники Риттенхауса пожертвовали более двух миллионов долларов на его юридическую защиту, уточняет Associated Press. Преподобный Джесси Джексон, многолетний лидер движения за гражданские права афроамериканцев, сказал, что приговор ставит под сомнение безопасность людей, протестующих в поддержку чернокожих американцев, сторонников движения Black Lives Matter - BLM ("Жизни черных важны"). "Мне кажется, что сейчас начинается сезон открытых дверей для демонстрантов-правозащитников", - сказал Джексон. Как отмечают аналитики, этот инцидент по степени резонанса и ожидающихся негативных последствий может быть сравним с делом афроамериканца Джорджа Флойда, убитого белым полицейским Дереком Шовиным в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Именно после этого трагического инцидента в США и других западных странах началась активизация деятельности сторонников движения BLM.

Кровопролитие в Кеноша произошло летом, когда в США начались акции протесты, вызванные убийством Флойда и другими случаями применения силы полицией против чернокожих. Беспорядки в этом городе достигли пика 25 августа 2020 года после того, как полиция Кеноша застрелила 29-летнего чернокожего Джейкоба Блейка. Риттенхаус отправился в этот город из своего дома в Антиохе (штат Иллинойс), после того как узнал о разграблении магазинов и мародерстве в Кеноша. Он присоединился к другим вооруженным гражданам с винтовкой AR-15, которая, по утверждению стороны обвинения, была незаконно куплена для него, потому что он был несовершеннолетним.

Риттенхаус убил 36-летнего Джозефа Розенбаума, который преследовал его, а затем попытался сбежать с места происшествия. Толпа людей погналась за ним, и Риттенхаус выстрелил в 26-летнего Энтони Хубера, который ударил его ногой и скейтбордом, а также ранил еще одного участника беспорядков, вооруженного пистолетом. Все жертвы были белыми, и по словам защиты, принимали участие в разграблении магазинов. Подсудимый сказал присяжным, что действовал в порядке самообороны. "Я не сделал ничего плохого. Я защищался", - заявил он. Риттенхаусу было предъявлено обвинение в пяти тяжких преступлениях: умышленное убийство первой степени, безрассудное убийство первой степени, покушение на умышленное убийство первой степени и два пункта обвинения в безрассудной угрозе безопасности первой степени. Если Риттенхауса признали бы виновным по самому серьезному обвинению, ему грозило бы обязательное пожизненное заключение без права на обжалование приговора.

Приговор не подлежит обжалованию

Обвинение с самого начала столкнулось с непростой задачей, поскольку закон штата Висконсин требует, чтобы прокурор доказал, что Риттенхаус не действовал в порядке самообороны. Сторона обвинения представила подсудимого как "солдата-подражателя", который в роковую ночь отправился в Кеноша в поисках "приключений" и был ответственен за создание опасной ситуации, направив штурмовую винтовку на демонстрантов.

Жюри присяжных, состоящее из пяти мужчин и семи женщин в течение последних четырех дней более 25 часов совещалась по делу, которое поляризовало и без того разделенную нацию. Приговор не подлежит обжалованию. Во время обсуждения присяжные просили просмотреть большую часть видеокадров стрельбы, сделанных с полицейского дрона во время беспорядков в Кеноша. Присяжные, личности и расовая принадлежность которых не были раскрыты судом, по информации американских СМИ были преимущественно белыми. В конце концов, они согласились с показаниями Риттенхауса о том, что он опасался за свою жизнь и действовал в порядке самообороны.

Судья похвалил присяжных

Окружной судья Шредер похвалил присяжных, сказав, что он "не мог и мечтать о лучшем жюри". Поблагодарив жюри, Шредер заверил присяжных, что суд примет "все меры" для их безопасности. Помощник окружного прокурора округа Кеноша Томас Бингер опубликовал заявление в пятницу, в котором говорится, что, хотя он "разочарован приговором, его следует уважать". Бингер также призвал членов местного сообщества выражать свои чувства "вежливо и мирно".

Во время судебного заседания 18-летний Риттенхаус, одетый в темный пиджак с бордовым галстуком и в темную рубашку, стоял за столом стороны защиты, когда оглашали оправдательный приговор по каждому из пяти пунктов обвинения. Он попытался сдержать слезы, затем всхлипнул и рухнул на стол, где его обнял адвокат. Помощник шерифа вывел его через черный ход. Поверенный Риттенхауса Марк Ричардс заявил журналистам, что его клиент возвращается домой и "хочет продолжить свою жизнь", добавив, что тинейджер находится под круглосуточной охраной и не рассчитывает продолжать жить в этом районе. "Теперь он может быть свободным, теперь он может быть просто молодым человеком", - сказал Fox News представитель семьи Риттенхаусов Дэвид Хэнкок.

Америка опять расколота надвое

Как отмечают аналитики, американцы, которые видели в Риттенхаусе вооруженного белого "подростка-линчевателя", столкнулись с теми, кто считал его "добропорядочным гражданином", взявшимся за оружие, чтобы защитить город от мародеров и бунтовщиков. Приговор уже вызвал неоднозначную реакцию - от Белого дома до улиц американских городов, на которые, начиная с Кеноша, заканчивая Нью-Йорком, стали выходить тысячи разъяренных афроамериканцев, потребовавших "возмездия".

Президент США Джо Байден в своем заявлении сказал, что вердикт "заставит многих американцев почувствовать гнев и обеспокоенность", однако добавил, что люди "должны признать решение жюри присяжных". Бывший президент Дональд Трамп, который после беспорядков в Висконсине в прошлом году сказал, что, "похоже, Риттенхаус подвергся очень жестокому нападению", в пятницу выступил с заявлением, в котором поздравил подростка с оправдательным приговором, добавив: "Если это не самооборона, то ничего!".

Мандела Барнс, чернокожий кандидат Висконсина от демократической партии в сенат США, осудил приговор, как и многие активисты движения за гражданские права, увидев в этом деле двойные расовые стандарты. "Мы наблюдали, как много чернокожих и цветных молодых людей было убито только для того, чтобы предстать перед судом посмертно, в то время как судья фактически требовал невиновности Кайла Риттенхауза", - заявил Барнс. Эндрю Куомо, бывший губернатор Нью-Йорка, написал в пятницу в Twitter, что "сегодняшний вердикт - пятно на душе Америки".

Губернатор Висконсина Тони Эверс в своем заявлении призвал жителей штата к миру на улицах и сказал, что суд "вновь открыл раны, которые еще не полностью зажили". По словам губернатора, 500 членов Национальной гвардии готовы обеспечить безопасность на улицах Кеноша. Холодным солнечным днем у здания суда в этом городе собирались в основном мирные толпы, констатирует CNN. Однако, после вынесения приговора, в социальных сетях раздались призывы выйти на массовые акции протеста в американских городах США в субботу. Группа протестующих собралась возле Barclays Center в Нью-Йорке, чтобы выразить протест против приговора суда над Кайлом Риттенхаусом. В самом Кеноше владельцы небольших лавок и магазинов заколачивают их окна в ожидании беспорядков. Полицейские управления в крупных городах по всей стране отслеживают любую потенциальную активность протестующих.