Почему стало выгодно покупать автомобили в кредит

Россияне обычно неохотно берут автокредиты, считая это вынужденной мерой, ведь заемщикам приходится переплачивать по банковским процентам и каско. Однако постоянный рост цен и острый дефицит на авторынке заставили взглянуть на эту ситуацию по-новому. Сегодня автокредит позволяет приобрести машину до очередного скачка цен и при этом получить скидку от дилера, что в нынешних рыночных условиях большая редкость.

Не остаться в долгу

В условиях дефицита и непрекращающегося роста цен на авторынке россияне, желающие обновить машину, стараются не тянуть с покупкой, оставаясь практически без шансов накопить на новый автомобиль.

В результате большинство покупателей предпочитает взять автокредит, несмотря на дальнейшую переплату по банковским процентам и дополнительным затратам на каско. Тем более что в перспективе нескольких лет, когда будет выплачиваться заем, она может с лихвой покрыть рост цен на автомобильном рынке.

Как считает управляющий директор "Совкомбанка" Артем Языков, основной показатель для заемщика - размер ежемесячного платежа по кредиту. Если предлагаемый платеж для клиента комфортен и очень хочется автомобиль, то ждать с покупкой не стоит, поскольку дефицит продлится еще длительное время, а значит, общая стоимость покупки автомобиля будет расти. Если же есть возможность отложить покупку машины хотя бы на год, то за счет роста предложения на автомобильном рынке вероятность проведения более выгодной сделки будет выше.

Показательно, что вслед за ценниками на новые и подержанные машины увеличивается и средний размер выдаваемых автокредитов. Так, согласно данным НБКИ, в сентябре 2021 года он достиг очередной рекордной отметки в 1,21 рублей. Это на 5,0% больше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце (в августе 2021 года - 1,15 млн руб.) и аж на 41,1% выше показателя за сентябрь 2020-го (860 тыс. руб.). Вместе с тем средний срок автокредита по состоянию на август нынешнего года увеличился на 16,9% (или почти на 8 месяцев) и составил 4,56 года.

По словам президента-председателя правления "РГС Банка" Алексея Токарева, в среднем с начала года цена автомобиля массового сегмента выросла на 15-25% в зависимости от бренда и модели, премиум подорожал еще больше. До конца года стоимость новых машин также продолжит расти: цены могут увеличиться еще на 3-5%.

"На фоне падения реальных доходов населения клиенты все чаще берут кредиты на более долгие сроки, подбирая наиболее оптимальный ежемесячной платеж. Таким образом клиенты снижают свою кредитную нагрузку, что позволяет им сохранить финансовую устойчивость даже в сложных жизненных ситуациях. При этом при увеличении срока кредита мы наблюдаем рост досрочных погашений, что позволяет сохранить или даже снизить переплату по кредиту для клиентов", - рассказал Алексей Токарев.

Ставки решают всё

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Между тем, автокредиты становятся дороже для потребителей из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Напомним, в конце октября Банк России уже в шестой раз с начала года увеличил ключевую ставку до 7,5%, тогда как в еще весной она составляла 4,25%. По оценкам "РГС Банка", вследствие этого среднерыночные значения полной стоимости автокредитов на новые автомобили в первом полугодии 2021 года выросли с 11,7% до 12,2%, а на подержанные - с 15,5% до 16,3%. При этом Центробанк не исключает повышения ключевой ставки в дальнейшем.

В свою очередь, в пресс-службе ВТБ выразили надежду, что в следующем году общая ситуация стабилизируется, и у регулятора не будет необходимости столь резко ужесточать кредитно-денежную политику.

Как говорит Алексей Токарев, банки пытаются сдержать рост кредитов, однако прогнозируемый рост ставок до конца года, скорее всего, окажется в диапазоне 1-1,5 п.п. С учетом продолжающегося роста цен на авторынке и увеличения банковских ставок доступность покупки машины постепенно снижается, поэтому клиенты в дальнейшем будут переориентироваться на более дешевые модели автомобилей.

"В сегодняшних реалиях купить машину в моменте выгодно практически не получится. К сожалению, авторынок сегодня - это рынок "продавца", когда повышенный спрос и продолжающийся дефицит автомобилей из-за проблем с полупроводниками и комплектующими развязывают дилерам руки, которые компенсируют ограниченное количество машин их стоимостью, включая различное доп. оборудование в цену автомобиля в наличии. О скидках и акциях при покупке за наличные говорить вообще не приходится. Вариант получить скидку - как раз купить машину в кредит. Дилеры сегодня делают вполне интересные предложения в рамках различных промо-акций с банками", - констатирует эксперт.

Тем не менее, выдача автокредитов в последнее время снижается, хотя происходит это не из-за падения спроса, а в силу все того же дефицита машин на рынке. Как показывает статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам третьего квартала 2021 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) сократилось на 7,6% и составило 258 тыс. единиц. При этом стоит отметить взрывной рост кредитных заявок на подержанные машины, что объясняется как удорожанием новых автомобилей, так и их дефицитом у дилеров.

Как отмечают в пресс-службе ВТБ, спрос потребителей смещается в сторону автомобилей с пробегом, а на этом рынке классические формы автокредитования не всегда подходят покупателям. Иногда более удобным инструментом является потребительский кредит, сумму которого клиент получает "на руки" и с этими деньгами уже ищет автомобиль.

Кредитная история

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Падение автокредитования отчасти объясняется переходом части клиентов на потребительские кредиты, но это связано в первую очередь не с желанием сэкономить на обязательном каско, а с необходимостью включения доп. продуктов дилеров, полагает, в свою очередь, руководитель дирекции организации продаж автокредитов Банка "Уралсиб" Кирилл Нуждов.

"Постоянный рост цен и навязывание дилерских продуктов приводит к тому, что часть людей просто переносят покупку автомобиля на более поздние сроки. Люди, заказывая автомобили, зачастую получают информацию о цене машины спустя пару месяцев по приходу автомобиля. Кто-то соглашается на покупку авто по выросшей стоимости, кто-то нет", - рассуждает эксперт.

Между тем, аналитики Autospot.ru назвали самые популярные автомобили, которые россияне планируют приобрести в кредит. Так, возглавил рейтинг купе-кроссовер Renault Arkana: 47% потребителей, остановивших на нем свой выбор, взяли бы на покупку этого автомобиля кредит. В тройку лидеров также вошли среднеразмерные кроссоверы Kia Sorento (43,8%) и Mitsubishi Outlander (42%).

Далее следует китайский "паркетник" Geely Coolray (41,6%), а пятую строчку рейтинга поделили между собой Renault Kaptur и Haval F7 (по 39,7%). Чуть меньше потребность взять кредит у покупателей корейских кроссоверов Hyundai Santa Fe (39,4%) и Creta (37,4%), а также чешского Skoda Kodiaq (36,1%). И лишь на девятом месте Топ-10 моделей автомобилей, чаще всего покупаемых в кредит, возникает единственный седан - это Kia K5, 35,4% покупателей которого намерены прибегнуть к кредиту. А замыкает десятку лидеров очередной "китаец" - Chery Tiggo 7 Pro (35,1%).

"Стоит отметить, что продажи китайских автомобилей демонстрируют в принципе взрывной рост. В первую очередь, покупателей привлекает то, что их качество стремительно растет, а цены значительно привлекательнее, чем у конкурентов, особенно с учетом выгодных кредитных предложений по спецпрограммам в рамках субсидирования ставки производителями. А вот отечественных машин, которые ранее занимали более весомую долю в кредитных выдачах, сейчас встречается гораздо меньше", - резюмирует Алексей Токарев.