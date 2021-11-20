Посольство РФ рассчитывает, что США повлияют на Украину

Россия рассчитывает, что США окажут влияние на Украину в целях выполнения обязательств по минским соглашениям.

"Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на партнера для выполнения своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском", - говорится в сообщении диппредставительства в Facebook. Киев "должен, наконец, прекратить саботаж минских соглашений", подчеркнули в посольстве.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки приветствовала недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе необходимо решить мирным путем на основе минских договоренностей. Президент РФ призвал продолжать посреднические усилия в "нормандском формате", так как альтернативы реализации минских договоренностей в полном объеме нет.

Между тем МИД РФ обнародовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, так как в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" подвергались искажению.