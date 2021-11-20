Премьер Британии не исключил возможности бойкота Олимпиады в Пекине

Премьер Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине по правозащитным соображениям, сообщает Reuters.

В четверг президент США Джо Байден подтвердил, что рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпийских игр. Это означает, что ни он, никто-либо из официальных лиц не будет присутствовать на Играх.

По данным Times, в правительстве идет "активная дискуссия" о том, должна ли Великобритания последовать этому примеру. По крайней мере, министр иностранных дел Лиз Трасс склоняется к такому варианту. Она заняла более жесткую позицию, чем ее предшественник Доминик Рааб.

Пять политиков-консерваторов написали Джонсону письмо, призывая его запретить любое официальное дипломатическое представительство Великобритании на зимних Олимпийских играх в феврале.