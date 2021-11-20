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20.11.2021 09:00
Рубрика: Общество

Прием-2022: Каким выпускникам колледжей придется сдавать ЕГЭ

Текст: Ирина Ивойлова
Раньше от выпускников после колледжей и техникумов для поступления в вузы ЕГЭ не требовалось. Достаточно было сдать собственные вузовские экзамены. А сейчас ситуация изменилась. Одни университеты будут принимать выпускников колледжей только по ЕГЭ, и сдавать единый экзамен, хочешь - не хочешь, а придется. Но есть вузы, которые, как и раньше, готовы проводить собственные вступительные испытания для таких абитуриентов.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Где однозначно после среднего профобразования возьмут только по ЕГЭ? Например, в СПбГУ. В правилах приема там сказано четко: "для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования, формой вступительного испытания по предмету является ЕГЭ".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Попросят ЕГЭ в МГМУ им.Сеченова. Там тоже черным по белому: "формой вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования, является ЕГЭ".

Зато в другом крупном медвузе, РНИМУ им.Пирогова, можно сдавать вступительные испытания или принести ЕГЭ. В вузе, к слову, есть возможность пройти пробное тестирование.

В МГПУ им. Ленина, РАНХиГС тоже есть выбор: собственный экзамен или ЕГЭ. В МГТУ им. Баумана ЕГЭ может быть засчитано, но все дело в том, чтобы программы среднего профобразования, которые получили абитуриенты, соответствовали программам бакалавриата или специалитета, на которые они хотят поступать. От этого зависит, какое именно вступительное испытание будет у человека. В любом случае это будут русский язык и математика в технологических процессах. А вот остальные могут отличаться, и среди них есть выбор.

Как пройдут вступительные экзамены в вузах? Почти все уже объявили: будут принимать экзамены с использованием дистанционных технологий. Заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ Татьяна Тихомирова рассказала "РГ", что надо знать абитуриентам про дистанционку и можно ли списать на дистанционных экзаменах.

Кому еще, кроме выпускников колледжей, придется сдавать вузовские экзамены? Во-первых, это те выпускники, которые поступают на творческие специальности, в том числе на "архитектуру", "журналистику", "медиакоммуникации".

Во-вторых, это абитуриенты таких вузов, как МГУ или МГИМО, где предусмотрены профильные экзамены по школьным дисциплинам. Придется проходить дополнительное профиспытание поступающим на некоторые специальности в Военный университет имени Александра Невского Министерства обороны России (допустим, на "перевод и переводоведение", "правовое обеспечение национальной безопасности"). Есть и другие вузы, где тоже нужно сдавать экзамены.

Общество Образование РГ-Видео ЕГЭ в России

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