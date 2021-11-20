Прощание с Валерием Гаркалиным пройдет 23 ноября в учебном театре ГИТИСа

Прощание с народным артистом РФ Валерием Гаркалиным состоится во вторник, 23 ноября, в учебном театре Российского института театрального искусства, в котором он преподавал почти 20 лет. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Прощание пройдет во вторник, 23 ноября, в учебном театре ГИТИСа. Ориентировочно начало в 11:00. Естественно, мы не будем спрашивать про QR-коды. Но очень просим, чтобы люди, которые видят у себя признаки ОРЗ, воздержались от посещения прощания", - сказал Григорий Заславский.

Место похорон актера и педагога пока неизвестно.

О смерти Валерия Гаркалина стало известно в субботу, 20 ноября. Актеру было 67 лет.

Кстати

Память Валерия Гаркалина могут увековечить в Москве. Об это журналистам в субботу рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. По его словам, Мосгордума окажет всю необходимую поддержку.