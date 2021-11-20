Скончался Валерий Гаркалин: Вспоминаем лучшие его роли

Он родился в 1954 году. Его отец работал в автомастерской в подмосковном Щелкове, а мать - кассиром в столовой. Семья жила бедно.

В юности он играл в народном театре, работал слесарем контрольно-измерительных приборов на заводе - так хотел отец будущего актера, который не считал театр или кино серьезным занятием. Гаркалин отслужил в армии, возглавил там театральный кружок, поступил на факультет кукольного искусства Государственного музыкального училища им. Гнесиных, а потом закончил факультет эстрады и массовых представлений в ГИТИСе. И стал воплощать свою мечту - быть актером. Сначала работал в кукольном театре - к себе его пригласил сам Сергей Образцов, но слишком строгий к себе Гаркалин считал себя плохим кукольником.

Из-за проблем со здоровьем Валерию Гаркалину путь к славе давался непросто. В роддоме его заразили полиомиелитом. С последствиями страшной болезни он боролся полжизни - его единственная жена, педагог Екатерина Гаркалина, более тридцати лет прослужившая в Театре кукол и почти столько же прожившая с ним, во всем и всегда поддерживала его, помогала пройти курсы реабилитации. В 2008-м Гаркалин пережил первый инфаркт, прямо на сцене. Скорая ехала слишком долго, в больнице врачи чудом спасли актера. Через несколько месяцев - второй инфаркт. И все это время любимая Екатерина снова была рядом. В 2009-м после тяжелой болезни она ушла из жизни. И, кажется, что актер так и не смог пережить ее уход, свое горе он топил в алкоголе.

Гаркалин много играл на сцене родного Театра Сатиры, но и создавал яркие роли симпатичных пройдох в кино. Вспомним не очень главные, но яркие роли народного артиста. А всего на счету актера около 80 ролей.

"Катала" (1989)

Валерий Гаркалин в фильме "Катала"

В криминальной драме Сергея Бодрова-старшего и Александра Буравского Гаркалин сыграл профессионального картежника Алексея по прозвищу Грек. Этнический грек вроде "завязал" с прошлой жизнью, но при первой возможности решил сорвать большой куш. В годы перестройки подобных фильмов снимали много, но "Катала", благодаря Гаркалину стал заметной лентой в истории отечественного кино. Крепкий, драматичный советский нуар, где криминальный мир с его жестокими законами, предательствами показан во всей своей трагичности.

"Белые одежды" (1992)

Валерий Гаркалин в фильме "Белые одежды".

Многосерийная лента, снятая по роману Владимира Дудинцева Леонидом Белозоровичем. В этом фильме Валерий Гаркалин сыграл одну из своих лучших ролей - ученого-генетика Федора Дежкина. Партнерами Гаркалина на съемочной площадке были Людмила Гурченко, Андрей Болтнев, Алексей Булдаков. "Гаркалин мне нравился как артист, снимать его было легко: в каких-то ракурсах он там похож на молодого Владимира Маяковского, - вспоминал главный оператор картины Александр Абадовский. - Конечно, это была чуть ли не первая его роль. Чувствовались неопытность Валерия Борисовича, отсутствие киноопыта, но держался он молодцом".

"Ширли-Мырли" (1995)

В комедии Владимира Меньшова Валерий Гаркалин сыграл сразу несколько ролей - близнецы Кроликов, Шниперсон, Алмазов, которых когда-то разъединили. Цыганский барон, музыкант с мировым именем и вор - все трое безупречно были воплощены Гаркалиным. И снова во многом благодаря актеру, фильм запомнили, несмотря на звездного режиссера. Фарс "Ширли-Мырли" - пародия на постсоветскую историю страны и сегодня интересна. "Я попал в цветник, энциклопедию богов - и я как роза в центре рая - Нонна Мордюкова, Олег Табаков, Инна Чурикова, Люба Полищук, Олег Ефремов", - говорил о съемках главной своей картины Гаркалин.

"Ландыш серебристый" (2000)

Валерий Гаркалин в фильме "Ландыш серебристый".

Картина Тиграна Кеосаяна о славе - девице капризной, с которой у актера Валерия Гаркалина отношения сложились не сразу. Юрий Стоянов, Александр Цекало, Алена Хмельницкая, Валерий Гаркалин показали, как и чем живет русский шоу-бизнес - отечественная фабрика звезд. Благодаря звездному кастингу, смешно до слез. Но у фильма есть и обратная сторона - ведь серьезный вопрос о том, может ли попса быть качественной, актуален до сих пор.

"Шахматная королева" (2018)

Фото: Валерий Гаркалин в фильме "Шахматная королева".

Последняя роль Валерия Гаркалина случилась в детективном сериале Марии Маханько. Однажды Дана (Алена Коломина) спасает от хулигана хозяйку салона красоты Веру (Джульетта Геринг). В благодарность за спасение Вера приглашает безработную девушку к себе в салон на должность стилиста. Дана знакомится с близкими Веры, а потом случаются необычные события. Вера оказывается замешанной в хищении бриллиантов.

Валерий Гаркалин сыграл в фильме ухажера загадочной Веры. Вот как о работе Валерия Борисовича вспоминала режиссер ленты: "Он с радостью согласился на небольшую, но загадочную роль, а сцены с его участием мы отсняли за один день. Для него был подготовлен отдельный вагончик, в котором он мог бы отдохнуть, но он ни разу туда не зашел, потому что с нами ему было интересно, и он искренне увлекся съемочным процессом. Последней снимали сцену в парке, у фонтана. Несмотря на лето, было очень свежо. Произошла накладка, и первыми на площадку привезли Валерия Борисовича, Джульетту Геринг и меня. Вокруг - никого из администрации, техника тоже в пути. И хотя актеры были легко одеты, идти греться в кафе они не стали. А Валерий Борисович согревал нас шутками и анекдотами".