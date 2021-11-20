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20.11.2021 19:58
Рубрика: Происшествия

Блогер Саид Губденский был лишен прав и ездил без номеров

Текст: Сергей Бабкин

Предполагаемый виновник крупного ДТП на Кутузовском проспекте Саид Губденский ранее был лишен водительских прав. Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, 28-летний мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Опубликовано видео крупного ДТП на Кутузовском проспекте

В прокуратуре обратили внимание, что в одном из роликов в соцсетях Саид Губденский ездил по выделенной полосе без номеров, что позволяло ему уходить от ответственности. Специалисты надзорного органа начали проверку. "Будет дана оценка как общей организации работы уполномоченных органов по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения, привлечению виновных лиц к ответственности, так и бездействию органов профилактики", - отмечается в заявлении ведомства.

Ранее "РГ" сообщала, что на Кутузовском проспекте столкнулись BMW, Mercedes и Volvo. В аварии погибли блогер Саид Губденский и его друг, президент Федерации автомотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.

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