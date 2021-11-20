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20.11.2021 14:52
Рубрика: Власть

На учениях в Ивановской области нанесли ракетные удары с "Искандер-М"

Текст: Владислав Куликов

В Ивановской области расчеты комплекса "Искандер-М" ракетного соединения гвардейской танковой армии провели тренировки по управлению ракетными ударами. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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На тренировку привлекалось около 100 военнослужащих, было задействовано свыше 15 единиц вооружения, военной и специальной техники.

В ходе тренировки расчеты отработали скрытое выдвижение в назначенные позиционные районы. В назначенном месте расчеты развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины. После этого ракетчики подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности.

Ранее начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил "РГ", что "Искандер-М" достаточно долгое время еще будет соответствовать современным требованиям и останется основным в ракетных войсках и артиллерии как минимум до 2030 года.

В регионах Власть Безопасность Армия Русское оружие Вооружение России Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

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