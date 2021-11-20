На учениях в Ивановской области нанесли ракетные удары с "Искандер-М"

В Ивановской области расчеты комплекса "Искандер-М" ракетного соединения гвардейской танковой армии провели тренировки по управлению ракетными ударами. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

На тренировку привлекалось около 100 военнослужащих, было задействовано свыше 15 единиц вооружения, военной и специальной техники.

В ходе тренировки расчеты отработали скрытое выдвижение в назначенные позиционные районы. В назначенном месте расчеты развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины. После этого ракетчики подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности.

Ранее начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил "РГ", что "Искандер-М" достаточно долгое время еще будет соответствовать современным требованиям и останется основным в ракетных войсках и артиллерии как минимум до 2030 года.