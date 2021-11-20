СК возбудил дело после гибели младенца в аварии с грузовиком в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели грудного ребенка в ДТП в новой Москве. Как сообщает официальный сайт столичного ГСУ СК, дело возбуждено по части 4 статьи 264 УК РФ - "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Расследование ведет отдел по ТиНАО.

По версии следствия, водитель "ГАЗели", проезжая по частному сектору в деревне Николо-Хованское сбил пожилую и молодую женщину, а также двоих детей. На месте погиб 9-месячный младенец, 4-летний мальчик и взрослые пострадавшие доставлены в больницы. Им оказывают всю необходимую помощь.

На месте работает оперативная группа, допрашиваются очевидцы трагедии. Также назначен ряд экспертиз. Водитель "ГАЗели" задержан, его доставят в следственный отдел.

Ранее "РГ" сообщала, что экспертиза выявила у водителя алкогольное опьянение.