Водитель, насмерть сбивший младенца в Москве, был пьян

Водитель "ГАЗели", который насмерть сбил младенца в новой Москве, был пьян в момент ДТП. Об этом свидетельствуют предварительные результаты разбора, опубликованные в Telegram-канале городской прокуратуры.

Судя по фото с места трагедии, инцидент произошел в небольшом проезде в частном секторе. Женщина с детьми шла по этой дороге в попутном направлении, но водитель ее не заметил.

Все материалы по этому ДТП в связи с гибелью младенца переданы в Следственный комитет. Прокуратура контролирует ход расследования.

Напомним, что водитель "ГАЗели" сбил женщину с детьми в деревне Николо-Хованское в новой Москве. В этом ДТП смертельные травмы получил 9-мемячный младенец.