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20.11.2021 09:53
Рубрика: Авто

В центре Москвы изменилась схема движения транспорта

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

С субботы, 20 ноября, в центре Москвы была изменена схема движения общественного транспорта. Также изменения коснулись и ряда южных районов мегаполиса.

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Как ранее сообщала "РГ", смысл изменений - в улучшении работы магистральных маршрутов. Принципы движения автобусов М скорректировали так, чтобы ими было удобно пользоваться как можно большему числу пассажиров.

Например, на маршруте М5 теперь появилась остановка у метро "Спортивная". Таким образом, с Комсомольского проспекта стало возможно быстро добраться до МЦК. Маршрут М6 связал метро "Римская и "Авиамоторная" с Театральной площадью и метро "Лубянка".

С остальными изменениями можно ознакомиться в транспортных приложениях.