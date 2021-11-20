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20.11.2021 17:15
Рубрика: Происшествия

Виновником массового ДТП в Москве оказался блогер Саид Губденский

Текст: Сергей Бабкин
Предполагаемым виновником массового ДТП на Кутузовском проспекте стал блогер Саид Губденский. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Саид Губденский позиционировал себя как бизнесмен в сфере автотюнинга и эксперт в сфере трейдинга. Незадолго до аварии он рассказывал своим подписчикам, как заработал на этом состояние к 28 годам. В то же время он часто выкладывал ролики, где демонстративно превышал скорость до 150 км/ч и ездил по выделенным полосам для общественного транспорта.

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По одной из версий, именно его рискованное вождение и "игра в шашечки" привела к гибели и самого блогера, и его пассажира. Обоих мужчин после столкновения выбросило на дорогу. Саид Губденский погиб на месте, а его пассажир впоследствии скончался в больнице. Правоохранительные органы продолжают выяснять детали аварии.

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