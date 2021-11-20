Виновником массового ДТП в Москве оказался блогер Саид Губденский

Саид Губденский позиционировал себя как бизнесмен в сфере автотюнинга и эксперт в сфере трейдинга. Незадолго до аварии он рассказывал своим подписчикам, как заработал на этом состояние к 28 годам. В то же время он часто выкладывал ролики, где демонстративно превышал скорость до 150 км/ч и ездил по выделенным полосам для общественного транспорта.

По одной из версий, именно его рискованное вождение и "игра в шашечки" привела к гибели и самого блогера, и его пассажира. Обоих мужчин после столкновения выбросило на дорогу. Саид Губденский погиб на месте, а его пассажир впоследствии скончался в больнице. Правоохранительные органы продолжают выяснять детали аварии.