Власти Москвы готовы увековечить память Валерия Гаркалина

В Мосгордуме готовы рассмотреть любые предложения увековечить память народного артиста РФ Валерия Гаркалина. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Существует определенная процедура, по которой в Москве устанавливается тот или иной вид мемориала. Предложения отправляются в Мосгордуму, после чего их рассматривает профильная комиссия. "Мы, конечно, рассмотрим и поддержим предложение, он этого достоин", - сказал Евгений Герасимов.

Напомним, что Валерий Гаркалин скончался минувшей ночью на 68-м году жизни. Он боролся с последствиями коронавируса.

Валерий Гаркалин снялся более чем в 70 фильмах и сериалах, играл в спектаклях "Укрощение строптивой", "Ревизор" и многих других.