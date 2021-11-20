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20.11.2021 18:49
Рубрика: Происшествия

Вторым погибшим в ДТП на Кутузовском проспекте оказался гонщик Заур Ибрагимов

Текст: Сергей Бабкин

В крупной автоаварии на Кутузовском проспекте в Москве погиб известный автогонщик Заур Ибрагимов. Об этом говорится в Instagram федерации автомотоспорта Дагестана, которую он возглавлял.

Фото: РИА Новости
Названы причины крупной аварии с участием блогера на Кутузовском проспекте

"Утрата, которую уже не восполнить никогда. Выражаем искренние соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении ФАМС республики. Также там отмечается, что погибший в этой же аварии блогер Саид Губденский был другом многих спортсменов ассоциации.

Ранее было опубликовано видео с моментом крупного ДТП. На кадрах видно, что BMW под управлением Саида Губденского на большой скорости вынесло на встречную полосу Кутузовского проспекта. Водители Mercedes и Volvo, в которых врезался блогер, чудом избежали гибели.

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