Вторым погибшим в ДТП на Кутузовском проспекте оказался гонщик Заур Ибрагимов

В крупной автоаварии на Кутузовском проспекте в Москве погиб известный автогонщик Заур Ибрагимов. Об этом говорится в Instagram федерации автомотоспорта Дагестана, которую он возглавлял.

"Утрата, которую уже не восполнить никогда. Выражаем искренние соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении ФАМС республики. Также там отмечается, что погибший в этой же аварии блогер Саид Губденский был другом многих спортсменов ассоциации.

Ранее было опубликовано видео с моментом крупного ДТП. На кадрах видно, что BMW под управлением Саида Губденского на большой скорости вынесло на встречную полосу Кутузовского проспекта. Водители Mercedes и Volvo, в которых врезался блогер, чудом избежали гибели.