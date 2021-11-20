"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и мокрого снега. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.

Предупреждение о порывах ветра до 15-20 метров в секунду в Москве действует с 10:00 субботы до 04:00 воскресенья, в Подмосковье - с 09:00 субботы до 05:00 воскресенья. Предупреждение о снеге и обледенении в столице и области действует до 21:00 20 ноября. Гидрометцентр предупреждает также о налипании мокрого снега, о гололедице в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что дорожные и коммунальные службы Москвы готовятся к непогоде. Обеспечивать бесперебойную работу наземного транспорта будет снегоуборочная техника и в случае необходимости - аварийные бригады. Департамент транспорта рекомендовал москвичам не выезжать в субботу на личных автомобилях.