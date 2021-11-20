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20.11.2021 08:41
Рубрика: Общество

"Опора России": За год число самозанятых выросло на миллион человек

Текст: Инесса Доценко, Сергей Набивачев

Количество самозанятых в России с начала года увеличилось больше чем на миллион человек. Об этом заявил на пресс-конференции в Благовещенске президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

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По его словам, при этом общее число экономических субъектов в стране заметно снизилось по причине ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции.

- Мировой экономической кризис всегда сопровождается снижением количества экономических субъектов. У нас примерно на 200 тысяч субъектов за полтора года стало меньше в России, занятость в малом бизнесе стала где-то на 700 тысяч меньше. Многие ушли в самозанятые, размер бизнеса сократился, но они все равно являются предпринимателями, сейчас их 3,3 миллиона человек. Такого никогда не было. Только за этот год на миллион с лишним стало больше самозанятых, - подчеркнул Александр Калинин.

По его словам, государство оказывает большую помощь бизнесу. Уже на этой неделе многие предприятия получили безвозмездные субсидии. Как считает Калинин, кроме федеральных мер поддержки, должны быть и региональные. Власти на местах могут предоставлять преференции тем предпринимателям, бизнес которых приходит в упадок в связи со снижением покупательской активности.

Президент "Опоры России" сейчас находится в Амурской области с рабочим визитом. Вместе с генеральным прокурором России Игорем Красновым он провел личный прием предпринимателей региона, обсудил меры поддержки бизнеса с губернатором Василием Орловым.

В регионах Общество Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск ДФО

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