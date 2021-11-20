В Центре имени Гамалеи рассказали, когда в РФ спадет волна COVID-19

Если текущая динамика снижения количества новых случаев COVID-19 в России сохранится на протяжении хотя бы недели, можно будет говорить о спаде текущей волны заболеваемости.

Таким мнением с радио Sputnik поделился вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко. Вместе с тем, специалист весьма осторожен в своих оценках. Он напомнил, что пиковых значений число новых случаев заражения коронавирусом достигло в начале ноября, и с тех пор мы уже наблюдаем постепенное их снижение. Важно понять, насколько этот тренд устойчив.

- Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то дело идет к поправке ситуации, - пояснил специалист.

В то же время до победы над пандемией еще далеко. Рецепт успеха Александр Бутенко видит в строгой дисциплине по примеру Китая, а также в более обширной вакцинации населения.

Напомним, только в 11 регионах России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превышает на данный момент 60 процентов. В среднем по стране этот показатель находится на уровне 50 процентов, тогда как для полноценной защиты общества требуется достичь 90-95, заявила на днях вице-премьер Татьяна Голикова.