В 11 регионах уровень коллективного иммунитета превысил 60%

В 11 российских регионах уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил отметку в 60%. Об этом заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

"Есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 60%. Это Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт- Петербург, Севастополь, республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа", - сказала она (цитата по ТАСС).

Вице-премьер также отметила, что в трех регионах за неделю ухудшилась ситуация с COVID-19 - Алтайский край, Кемеровская область и Республика Бурятия.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в среднем по стране уровень коллективного иммунитета составил 50,2%.

Ранее Голикова отмечала, что обеспечить защиту населения позволит уровень коллективного иммунитета в 90-95%.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).