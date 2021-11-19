Названы три региона, где ухудшилась ситуация с COVID-19

В трех российских регионах за неделю ухудшилась ситуация с COVID-19. Речь идет об Алтайском крае, Кемеровской области и Республике Бурятия, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счет небольшого снижения заболеваемости". - цитирует слова чиновницы ТАСС.

По ее словам, еще в несколько регионах снижается заболеваемость, однако пороговые значения не преодолены. Среди них Москва и Московская область, Воронежская область, Республика Хакасия.

В пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией заявили, что уровень коллективного иммунитета в России составил 50,2%. Первый компонент вакцины получили 66,4 миллиона россиян, полный курс вакцинации прошли 58,7 миллиона человек.

Ранее Голикова отмечала, что обеспечить защиту населения позволит уровень коллективного иммунитета в 90-95%.