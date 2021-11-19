Уровень коллективного иммунитета в России превысил 50%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"По состоянию на 19 ноября вакцинация первым компонентом проведена 66 400 393 раза, вакцинация полного цикла - 58 713 240 раз", - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что обеспечить защиту населения позволит уровень коллективного иммунитета в 90-95%.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).