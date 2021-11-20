В Казани возбудили дело из-за продажи алкоголя без лицензии после отравления

Следователи СК России возбудили уголовное дело в отношении жители Казани, который подозревается в розничной торговле алкоголем без лицензии. Предположительно, фигурант продал алкоголь большой компании молодежи. В итоге после вечеринки 14 человек оказались в больнице. Из них одна девушка умерла. Несколько человек, как сообщают СМИ, находятся в тяжелом состоянии.

"Напомним, 16-17 ноября 2021 года в городе Казани госпитализированы 14 молодых людей 1999-2003 г.р. с признаками отравления метанолом. Одна из них скончалась, - рассказывают в Следственном комитете России. - В настоящее время следствием установлено, что в ночь с 15 на 16 ноября группа молодых людей в количестве 18 человек отмечала день рождения одного из них в коттедже в поселке Салмачи города Казани. 14 из них употребили спиртосодержащую жидкость, после чего почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. В дальнейшем одна из находившихся в кампании девушек скончалась".

В Следственном комитете напоминают, что ранее по данному факту следствием возбуждено уголовное дело по статья 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Как рассказывали СМИ, молодежь для вечеринки купила алкоголь у подпольных торговцев. Якобы, в цепочке продаж участвовало несколько человек, они были задержаны. Следствие ходатайствовало об аресте одного из них, однако суд отказал.

Председатель Следственного комитета России поручил подчиненным обжаловать данное постановление. Также глава СК России поручил руководителю СУ СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому повторно доложить о ходе расследования и проведенных следственных действиях.

Сейчас появилась информация о возбуждении еще одного уголовного дела. "По версии следствия, на протяжении 8 лет подозреваемый приобретал у неустановленных лиц спирт, который в дальнейшем реализовывал в городе Казани широкому кругу лиц, - рассказывают в Следственном комитете. - В том числе и одному из потерпевших. При этом, по предварительным данным, молодые люди, по ошибке выпили вместо приобретенной у него спиртосодержащей продукции, жидкость, содержащую метанол, которую взяли из багажника автомобиля, в котором им был доставлен алкоголь. Расследование уголовного дела продолжается".

Иными словами, скорее всего произошла трагическая ошибка. Возможно, в алкоголе и не было яда. Однако молодежь перепутала канистры. И вместо водки, как сообщается, была выпита незамерзайка. Такого бы не произошло, если бы алкоголь покупали не с рук, а в магазине. Соответственно, горячительные напитки были бы в фабричной таре, которую точно не перепутаешь с незамерзающей жидкостью.

Если все было именно так, торговцы, хоть и косвенно, но все-таки виноваты в случившемся. Окончательные же выводы должен сделать суд.