На Кубани продлили до января повышенную готовность из-за COVID-19

В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса до 18 января. Также в регионе дополнительные ограничения, говорится в сообщении на сайте администрации субъекта.

Согласно постановлению, которое подписал губернатор края Вениамин Кондратьев, режим повышенной готовности продлен с 1 декабря до 18 января. Также на некоторые объекты и мероприятия не будут допускать тех, у кого нет справки или QR-кода вакцинации или перенесенном заболевании, либо медотвода.

Ограничения касаются посещения кинотеатров и театров, а также всех развлекательных и досуговых мероприятий, спортивных событий, бассейнов и фитнес-центров, мест общепита, кроме тех, которые работают на вынос, объектов розничной торговли, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, аптек и продовольственных магазинов.

С 15 декабря то же касается госслужащих всех министерств и ведомств края. Попасть в здание они смогут только с QR-кодом, справкой или медотводом от вакцинации.

По данным на 20 ноября, в Краснодарском крае выявлено 997 случаев коронавируса. Скончались 72 человека. Выписались по выздоровлению 1254 пациента.