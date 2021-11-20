Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"

Валерий Борисович, вы начинали как артист театра кукол. Что-то оттуда взяли для игры на обычной сцене или в кино?

Валерий Гаркалин: Вообще-то я начинал слесарем. Но я не помню минуты, когда сказал, что буду артистом: я родился с этим сознанием. В каждом из нас присутствует дух лицедейства, желание быть не самим собой. А кукольником я был бездарным, мне пришлось покинуть этот жанр. Чтобы работать за ширмой, нужно быть по-настоящему преданным делу. Ну или совсем уж по-зверски относиться к куклам, как я. Сначала у нашего курса был свой театр в Кемерове "Люди и куклы", но потом я вернулся в Москву, попал в театр Сергея Образцова. Мне доверили роль Аладдина. До меня ее играли выдающиеся актеры. Как я теперь понимаю, эту роль мне дали для провала, чтобы не брать в труппу. Я не знал, что делать с этой тряпочкой с черной головкой, ручками, ножками. Управление тростями мне никогда не давалось. Я надел куклу на руку - это единственное, что у меня получилось хорошо. И тут спектакль пришел посмотреть Образцов...

Я ударил Аладдина и прикрикнул на него: "Играй хорошо!" И кукла сыграла... Образцов был рад. И я три года проработал с этой тряпочкой. Отвечаю на ваш вопрос. Возможно, искусствовед напишет, что огромное влияние на Гаркалина оказал кукольный театр. Что ж, пусть об этом говорят другие, я такого не могу сказать.

Знаменитым быть тяжело?

Валерий Гаркалин: Мой первый фильм "Катала" имел колоссальный зрительский успех. Он вышел в 1989 году, во время очень мощных общественных изменений. Но картину советский зритель успел посмотреть. А потом прокат рухнул. И твои достижения мало кто мог заметить. Меня на "Мосфильме" попросили представлять в городах этот фильм. И вот после показа в Одессе я вышел на сцену и услышал женский голос из зала: "Не орел!"

После одного фильма режиссер сказал мне: завтра ты проснешься знаменитым. Я просыпался... И не понимал, где моя слава. Хотя однажды на фестивале в Кракове мы играли спектакль "Стриптиз" по пьесе Славомира Мрожека. Мрожек сам присутствовал на всех показах. Его длинную фигуру хорошо было видно. Но невозможно понять, нравится ему представление или нет. Он никогда не подходил к актерам, но после нашего спектакля зашел за кулисы и обнял меня. Наверно, потому что я ближе всех стоял. Великий драматург сказал: "Спасибо за театр". Прошла ночь, я спускаюсь к завтраку. И вдруг все участники фестиваля, сидевшие в столовой, встали и зааплодировали. И я понял: что-то произошло. Это не просто что-то для самолюбия, а признание со стороны коллег.

На съемочной площадке вы пересекались со многими выдающимися артистами. Работа с ними оставляет след?

Валерий Гаркалин: В "Ширли-мырли" меня окружала энциклопедия советского кино: Мордюкова, Табаков, Джигарханян, Алентова, Полищук, Панкратов-Черный, Быков. Мне очень повезло с этой картиной. Такого количества звезд больше нигде не встречал. Фильм делался очень нелегко. Комедия вообще непростое дело. Смех - чувство индивидуальное. А наша задача - объединить всех в одну смеховую линию.

А еще я участвовал в экранизации "Князя Серебряного" с Игорем Тальковым. Это было незадолго до его трагической гибели. Он был замечательный парень и артист. Да, он был не драматическим актером, а рок-певцом. Но с каким трепетом он относился к работе, к слову! Это редкое дарование.

Уже сыграли все, что хотели?

Валерий Гаркалин: У меня нет мечты о роли. Я делаю то, что мне дают. Но у меня ведь есть еще и режиссерское образование. Я защищал диплом спектаклем "Контракт" по все тому же Мрожеку. Пьеса очень большая. Мы с постановщиком Михаилом Зонненштралем ее читали с красным карандашом: боролись с многословием, убирали все лишнее. И вот в таком сокращенном варианте спектакль длился три с половиной часа. Конечно, это был провал! Ну как можно удержать внимание зрителей так долго? Тогда мы решили вернуть все реплики, которые выбросили. И спектакль сыграли за полтора часа. Как такое возможно? А не надо забывать, что автору зачем-то понадобилась та или иная фраза. Это был мне урок: надо любить драматурга. Литература - основа театра. Задача актера не уйти от автора, а идти за ним. Нужно любить слово. А иногда слышишь такую мерзкую отсебятину! Хотя бывают и удачные импровизации. Однажды партнер величайшего артиста Евгения Евстигнеева в волнении переврал поговорку: "Машу каслом не испортишь". Евстигнеев отреагировал мгновенно: "Смотря какое касло!"

Вы не только актер, но еще и преподаватель. Много талантов видите?

Валерий Гаркалин: Мое впечатление от человека не обязательно совпадает с мнением приемной комиссии. Читая стихи, абитуриент прикрывается хорошим поэтом. Распознать будущую звезду кино или театра невозможно. Режиссером их судеб будет сама жизнь. Хотя на экзаменах абитуриенты иногда такое несут... Вошел один молодой человек, сел. Хороший парень, я попросил всех педагогов не свирепствовать. Спрашиваю: "Вы читаете книги?" - "Конечно!" Уже плюс. "А какие вам больше нравятся: иностранные или отечественные?" - "Конечно, русские!" Что ж, еще плюс. И тут завкафедрой вдруг поинтересовался: "А с кем воевала Россия на страницах "Войны и мира"?" Абитуриент замер, мучительно "вспоминая". Хотя это и запрещено, но я стал задавать наводящие вопросы: "Кто же напал на Россию?" Он просветлел: "Неужто немцы?" Его приняли, сейчас работает в театре.

Вам нравится то, что предлагают сегодня в кино?

Валерий Гаркалин: Из-за пандемии я последние два года нигде не снимаюсь. Но я еще при чтении вижу возможность успеха. Если в сценарии есть сердце человека, то все будет хорошо. К сожалению, я редко смотрю фильмы отечественного производства. То, что видел, очень расстраивает.

То есть если в фильме есть Валерий Гаркалин, значит, там как минимум хороший сценарий?

Валерий Гаркалин: Значит, там есть роль дедушки!