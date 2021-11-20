Саакашвили доставлен в военный госпиталь в Гори

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ночь на субботу перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори. Кадры передвижения автоколонны с реанимобилем в прямом эфире транслировал грузинский телеканал "ТВ Пирвели", сообщает ТАСС.

Саакашвили в пути сопровождали его лечащий врач, адвокаты, а также мать. Сейчас адвокаты и врач ждут разрешения, чтобы попасть к политику и ознакомиться с условиями его содержания.

Напомним, в пятницу грузинский министр юстиции Рати Бергадзе сообщил, что Саакашвили будет доставлен в военный госпиталь города Гори, где ему будет оказана медицинская помощь. Для этого требовалось согласие самого пациента. Позже адвокат Ника Гварамия заявил, что экс-президент согласен и готов прекратить в госпитале голодовку.