Новости

Лечащий врач рекомендовал Байдену пройти дополнительное медобследование 03:05
Саакашвили доставлен в военный госпиталь в Гори 02:35
Климов: Резолюция США о выборах в России не имеет юридической силы 02:26
Врач выдал заключение о возможности исполнения Байденом своих обязанностей 01:35
Грузовой корабль Cygnus в субботу покинет МКС 01:23
Лукашенко раскритиковал действия польских силовиков против мигрантов 01:09
Французы заговорили о выходе из НАТО и союзе с РФ 00:32
Реестр иноагентов пополнили два участника 19.11.2021
Минпросвещения: Введение QR-кодов для учителей в школах не обсуждается 19.11.2021
Опрос: большинство европейцев поддержали COVID-пропуска 19.11.2021
Московские коммунальщики переведены в режим повышенной готовности 19.11.2021
Ученые: Сильную мигрень может устранить растительная диета 19.11.2021
УНИКС обыграл "Альбу" в Евролиге, отыгравшись с "минус 18" 19.11.2021
Против трех штаммов ковида найден мощный растительный препарат 19.11.2021
Названы лучшие продукты для снижения веса 19.11.2021
Пара Бойкова - Козловский захватила лидерство на Гран-при Франции 19.11.2021
В Таджикистане прошла активная фаза учения спецназа ОДКБ "Кобальт-2021" 19.11.2021
Импорт шампанского в Россию за 9 месяцев этого года вырос более чем в 1,5 раза 19.11.2021
В Минске назвали элементами "подготовки к войне" рост военного потенциала НАТО 19.11.2021
Суд арестовал начальника колонии в Мордовии, где содержится Уилан 19.11.2021
Суд арестовал на два месяца министра культуры Крыма Веру Новосельскую 19.11.2021
Александра Серова выписали из больницы 19.11.2021
Эксперимент по маркировке бытовой электроники в РФ пройдет в 2022 году 19.11.2021
На рынке страхования жизни введут аналог системы страхования вкладов 19.11.2021
ЦБ будет сотрудничать с мессенджерами и соцсетями для борьбы с мошенниками 19.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
20.11.2021 02:35
Рубрика: В мире

Саакашвили доставлен в военный госпиталь в Гори

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ночь на субботу перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори. Кадры передвижения автоколонны с реанимобилем в прямом эфире транслировал грузинский телеканал "ТВ Пирвели", сообщает ТАСС.

Омбудсмен Грузии сообщил о наличии заболевания мозга у Саакашвили

Саакашвили в пути сопровождали его лечащий врач, адвокаты, а также мать. Сейчас адвокаты и врач ждут разрешения, чтобы попасть к политику и ознакомиться с условиями его содержания.

Напомним, в пятницу грузинский министр юстиции Рати Бергадзе сообщил, что Саакашвили будет доставлен в военный госпиталь города Гори, где ему будет оказана медицинская помощь. Для этого требовалось согласие самого пациента. Позже адвокат Ника Гварамия заявил, что экс-президент согласен и готов прекратить в госпитале голодовку.

В мире экс-СССР Грузия

Главное сегодня

Минпросвещения: Введение QR-кодов для учителей в школах не обсуждается
Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США
МИД ответил на заявление НАТО о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
Собянин: Заболеваемость коронавирусом снизилась в Москве вдвое
Польша приостановит грузовое железнодорожное сообщение с Беларусью
Как Киев перечеркивает Минские соглашения
Где проходят границы суверенной Польши в Евросоюзе