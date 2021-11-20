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Умер актер из "Венчания со смертью" Георгий Морозюк

Новости
    20.11.2021, 12:54
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.com Фото: kino-teatr.com
Фото: kino-teatr.com

Днем 19 ноября в возрасте 77 лет скончался советский, украинский актер театра и кино, народный артист Украины Георгий Иванович Морозюк. Об этом сообщает национальная пресса.

Георгий Морозюк родился 15 апреля 1944 года в селе Ступно Ровненской области, был шестым ребенком в многодетной семье. В тринадцать лет потерял отца. Окончил Киевскую театральную студию Театра имени Ивана Франко. В студенческие годы в Киеве снялся в массовке в одном из фильмов Гайдая - с тех пор и началась его профессиональная актерская карьера.

С 1967 по 1997 год работал в Львовском областном драматическом театре, где сыграл сотни ролей. С 1997-го служил в Ровенском областном академическом музыкально-драматическом театре вместе со своей женой Эмилией.

Среди экранных работ - "Искупление чужих грехов", Юзько в "Высоком перевале", "Легенда о княгине Ольге", "Савраска", "Меланхолический вальс", "Венчание со смертью", "Нам колокола не играли, когда мы умирали" и другие.

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