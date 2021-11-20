В Минске анонсировали большое интервью Лукашенко российским СМИ

Развернутое интервью белорусского лидера российским федеральным СМИ анонсировала в субботу пресс-секретарь Александра Лукашенко. Об этом Наталья Эйсмонт сообщила в эфире YouTube-канала "Главный. Тур".

И хотя, по словам спикера президента, на данный момент есть порядка четырех десятков запросов на интервью с главой государства из различных регионов мира, достаточно давно Лукашенко не разговаривал с крупными федеральными российскими СМИ. "Мы это прекрасно понимаем и слышим сигналы и Владимира Рудольфовича Соловьева, и Дмитрия Константиновича Киселева", - пояснила ситуацию Эйсмонт.

Такое крупное интервью для журналистов Союзного государства, уточнила пресс-секретарь, планируется на конец года. "Поговорить с нашими российскими друзьями, коллегами, подвести итоги неплохого в плане интеграции года будет очень хорошо. Мы планируем, - заявила пресс-секретарь. - И, вы знаете, мы уже задолжали многим. Поэтому я для себя сейчас ставлю задачу пытаться в плотном графике президенту хотя бы раз в неделю находить небольшое окошко, чтобы этот интерес удовлетворять и организовывать хотя бы краткий разговор с кем-то из зарубежных СМИ".