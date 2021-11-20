Выигрыш в лотерею может стать поводом для лишения детских выплат. Это следует из проекта изменений в постановление правительства о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Проект разработан Минтрудом РФ и размещен на официальном сайте нормативных правовых актов.

Проектом предлагается изменить критерии оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей. Согласно одному из новшеств, при подсчете уровня нуждаемости семьи будут учитываться также "доходы, полученные в результате выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других, основанных на риске игр".

И, если в результате выигрыша доходы семьи окажутся выше прожиточного минимума, то она может потерять право на пособие.

В то же время в своем проекте постановления Минтруд предлагает не учитывать при комплексной оценке нуждаемости имущество под арестом.

Комплексная оценка применяется при назначении ежемесячного детского пособия на ребенка, которое составляет от 50% до 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. При этом размер самих пособий вырастет - вслед за увеличением прожиточного минимума и МРОТ.

Предполагается, что новые правила вступят в силу с 2022 года.