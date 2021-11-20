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20.11.2021 14:41
Рубрика: Экономика

Выигрыш в лотерею может стать поводом для лишения детских выплат

Текст: Алексей Рыбин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выигрыш в лотерею может стать поводом для лишения детских выплат. Это следует из проекта изменений в постановление правительства о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Проект разработан Минтрудом РФ и размещен на официальном сайте нормативных правовых актов.

Фото: iStock
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Проектом предлагается изменить критерии оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей. Согласно одному из новшеств, при подсчете уровня нуждаемости семьи будут учитываться также "доходы, полученные в результате выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других, основанных на риске игр".

И, если в результате выигрыша доходы семьи окажутся выше прожиточного минимума, то она может потерять право на пособие.

В то же время в своем проекте постановления Минтруд предлагает не учитывать при комплексной оценке нуждаемости имущество под арестом.

Комплексная оценка применяется при назначении ежемесячного детского пособия на ребенка, которое составляет от 50% до 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. При этом размер самих пособий вырастет - вслед за увеличением прожиточного минимума и МРОТ.

Предполагается, что новые правила вступят в силу с 2022 года.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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