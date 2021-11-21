Атомную подлодку "Владимир Мономах" наградили Корабельной чашей

Экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота стал первым, удостоенным нового знака воинской доблести, - моряков наградили почетной Корабельной чашей.

"Экипаж отмечен за заслуги перед Отечеством, высокую выучку и умелое использование боевых возможностей крейсера проекта "Борей", проявленных при выполнении четырех ракетных пусков из подводного положения", - сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. В ведомстве проинформировали, что в ближайшее время делегация из 10 офицеров-подводников во главе с командиром крейсера прибудет в Москву на торжественную церемонию вручения этой награды.

Известно, что Корабельная чаша изготавливается из серебристого металла с золотистой внутренней поверхностью. На нее наносятся эмблема воинской части, сведения о значимых событиях ее боевого пути и заслугах, а также дата вручения этой награды.

Напомним, что в декабре прошлого года руководитель военного ведомства Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота, находясь в подводном положении в Охотском море, произвел залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава". Дальность стрельбы тогда превысила 5,5 тыс. километров. "Все боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", - сообщили тогда в Минобороны России.

Пуск сразу четырех ракет команда подлодки выполняла впервые. В ноябре 2015-го моряки выпустили из акватории Белого моря по камчатскому полигону Кура две ракеты. В обоих случаях ударный морской комплекс подтвердил свою надежность и высокую эффективность при залповой стрельбе. К тому же пуски стали серьезным испытанием для самого носителя ракет. И субмарина с честью его выдержала.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" проекта 955 "Борей" относится к атомным подлодкам четвертого поколения. Арсенал у него весьма внушительный. Помимо шести торпедных аппаратов калибра 533 мм, эти лодки также оснащены торпедо-ракетами и зенитно-ракетным комплексом. Но главное ударное средство субмарины - морская "Булава", их на каждой лодке 16 штук.

По данным из открытых источников, трехступенчатая твердотопливная ракета Р-30 "Булава" несет шесть гиперзвуковых боевых блоков индивидуального наведения. На дальности порядка 10 тысяч километров они поражают цели с вероятным отклонением всего на 120-350 метров. Учитывая, что морская ракета является носителем ядерного заряда, - это совсем немного.