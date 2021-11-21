Что случится с машиной, если на кузов пролить бензин

Типичная ситуация - во время посещения АЗС вы сами или заправщик случайно залили часть кузова остатками топлива из заправочного пистолета. Достаточно ли стереть пятно салфеткой или нужны действия посерьезнее?

Бензин и солярка - растворители, способные устранять различные загрязнения, однако горючее, как правило, не применяется в подобном качестве.

Причина всем известна - топливо, продающееся на АЗС, агрессивно воздействуют на краску и лак. Те же, кто все же использует бензин как растворитель, например, при удалении с кузова автомобиля битумных пятен или смолы, после очистки тщательно моют место обработки. Ведь в противном случае нефтепродукт разъест защитный слой лака и оставит на кузове неприглядное пятно. Причем наибольший урон понесут японские автомобили, "страдающие" менее тонким и стойким лакокрасочным покрытием.

Сначала разберемся, как быстро следует устранить последствия разлива топлива вблизи заправочной горловины и ЛКП. Желательно сделать это как можно скорее, но пауза в несколько часов на самом деле не нанесет кузову серьезный урон.

Более того, если начать протирать кузов подручными средствами (а это влажные и обычные салфетки, тряпки, перчатки и даже бумага), можно лишь усугубить ситуацию, особенно если машина грязная или запыленная. Частички песка сработают как абразив и оставят микроцарапины на ЛКП. Поэтому алгоритм действий должен быть таким - не поленитесь раздобыть на АЗС воды (это может быть как вода из-под крана, так и из бутылок), сначала пролейте место загрязнения, а потом тщательно протрите его смоченной в воде тряпкой. Однако и этого по-хорошему недостаточно - после такой манипуляции настоятельно рекомендовано посетить автомойку и смыть оставшиеся следы загрязнений.

Хуже, если во время заправки вы вообще не выходили из машины, а работник АЗС не заметил или не захотел заметить произошедших по его вине подтеков горючего. В результате нередко случается, что владелец обнаруживает неприглядные замутнения в месте попадания на кузов горючего через пару дней, а то и через неделю.

В этом случае можно попробовать устранить следы загрязнения специальным растворителем. Самое простое и доступное решение - воспользоваться "волшебной" смазкой-аэрозолем WD40 или каким-либо другим профессиональным очистителем (каким именно - подскажут продавцы автомагазинов). Главное правило здесь - много и сильно не тереть. Лучше нанести препарат, дать ему вступить в реакцию с загрязнением (пара-тройка минут), после чего стереть остатки без нажима и приступить к мойке.

Справиться с еще не сильно въевшимися загрязнениями поможет также полироль. После тщательной мойки машины средство следует нанести на поверхность с пятном и растереть микрофиброй. В большинстве случаев полироль не только справляется с трудновыводимыми пятнами, но и предотвращает их появление в дальнейшем.

Однако если бензиновый подтек застарелый, одной автохимией уже не обойтись. Придется снимать поврежденный слой лака и заново полировать. Соответственно нужно вооружаться шлифовальной машинкой и посвящать час-другой удалению неприглядных "нефтяных" пятен. Отдельная история - когда вы не рассчитали объем купленного горючего, и основательно смочили бензином пространство вокруг заправочной горловины.

Если не принять меры, смешавшийся с грязью и реагентами нефтепродукт вполне может запустить или усилить процесс коррозии. Поэтому - опять-таки используем спецсредства типа WD40. Или же, как это не парадоксально, можно воспользоваться тем же самым бензином - устранить подобное подобным. Понятно, что после очищающих процедур область обработки следует тщательно промыть водой, смешанной с автошампунем.

В заключение порекомендуем отказаться от привычки заправлять автомобиль под завязку, или, как говорят, под пробку, нередко раскачивая кузов во время заливки, чтобы больше вошло. В этом случае может быть нарушена работа системы вентиляции бака, а также спровоцировано попадание топлива на резиновые детали ходовой, электропроводку, детали трансмиссии и тормозной системы.

Помните также, что если переливы стали не исключением, а правилом, а при открывании крышки топливного бака раздается характерный всасывающий звук, это может быть признаком неисправности системы выравнивания давления. Причин может быть несколько - от поломки клапана крышки заливной горловины до загрязнения топливопровода, проржавления корпуса и внутренней поверхности резервуара. В любом случае, для выяснения точной причины придется отправиться на сервис.