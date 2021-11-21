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Рубрика: В мире

Cтали известны условия въезда в Израиль вакцинированных "Спутником V"

Текст: Ирина Невинная
В Минздраве России прошла встреча министра здравоохранения России Михаила Мурашко с правительственной делегацией из Израиля, возглавляемой министром туризма Йоэлем Развозовым. Темой обсуждения стало создание условий для возобновления взаимных поездок между Россией и Израилем в условиях пандемии COVID-19, в том числе, взаимного признания сертификатов о вакцинации.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Михаил Мурашко подтвердил создание рабочей группы по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации между Россией и Израилем, которое обсуждалось в ходе недавнего видеозвонка с министром здравоохранения Израиля Ницаном Горовицем.

Фото: AFP/Ahmad GHARABLI
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"Нами собран огромный массив данных по каждому случаю заболевания COVID-19, а также создан регистр вакцинированных от коронавирусной инфекции. Доступ к данным и электронным сертификатам осуществляется через портал госуслуг с применением QR-кода, поэтому вопрос подтверждения факта вакцинации и повторной вакцинации реализован у нас в полной мере", - заявил Мурашко.

В Израиле с сентября продолжается масштабная ревакцинация от COVID-19, что позволило быстро, всего в течение двух месяцев, справиться с четвертой волной коронавирусной инфекции в этой стране. По словам главы израильской делегации, "к окончанию четвертой волны в стране получили третью дозу вакцины уже две трети населения".

"Человек считается вакцинированным, если он получил последнюю дозу вакцины не ранее, чем шесть месяцев назад, - говорит Развозов.- Если через шесть месяцев не пройдена повторная вакцинация, человек считается не вакцинированным и на него распространяются соответствующие ограничения, такие как необходимость соблюдать карантин. Идет активная вакцинация детей и подростков. Мы знаем о высокой эффективности российской вакцины "Спутник V". Также мы ознакомились с российской системой электронных сертификатов о вакцинации на портале госуслуг, которая работает эффективно. Поэтому планируется с 1 декабря разрешить въезд в Израиль для россиян, привитых "Спутником V". У нас еще есть время, чтобы проработать все необходимые условия и формальности".

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По словам главы штаба по COVID-19 Израиля Салмана Зарки, "в настоящее время прилетающие в Израиль иностранцы, имеющие сертификат о вакцинации и основания для въезда в страну, в аэропорту сдают анализ крови для выполнения серологического теста на антитела".

Российская сторона предложила рассмотреть вариант возможности признания результатов серологического теста (определение антител к коронавирусу - прим. ред.), выполненного в России перед вылетом.

Пока же, по информации Министерства здравоохранения Израиля, правила въезда, которые начнут действовать с 1 декабря, выглядят так: для въезда в Израиль иностранным туристам необходимо заполнить декларацию на сайте министерства здравоохранения.

С 1 ноября в Израиль могут въехать иностранные туристы, соответствующие следующим критериям:

1. Если за последние 14 дней перед въездом в Израиль не бывали в "красной" стране (проверить, к какой категории относится та или иная страна, можно на официальном сайте Минздрава Израиля).

2. Привиты вакциной, признанной ВОЗ (или вакциной "Спутник V" - с 1 декабря), или переболели.

3. Не подлежат запрету на въезд по другим причинам.

4. Въезжают в Израиль через аэропорт имени Бен-Гуриона.

Иностранцы, не соответствующие этим критериям, смогут въезжать в Израиль только с разрешения комиссии Управления регистрации населения.

Критерии Минздрава Израиля для признания гражданина привитым или переболевшим:

Прививка "Спутник V":

1. Возможность въезда в Израиль с 1 декабря и необходимость находиться в карантине до получения положительного результата серологической проверки.

2. Если после получения дозы вакцины прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль и не более 180 до выезда из Израиля.

3. Привиты "бустерной" дозой вакцины (если после получения дозы вакцины прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль).

Процедура въезда в Израиль:

1. ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета.

2. Заполнение декларации на въезд в Израиль.

3. Пассажиры, у которых есть электронная справка о том, что они являются привитыми или переболевшими, введут свои данные в онлайн-бланк и еще до посадки на самолет получат израильский "зеленый сертификат".

4. Пассажиры, у которых нет электронной справки, отметят во въездной декларации, в какие сроки перенесли заболевание, или/и какие прививки получили, а также заполнят декларацию о вакцинации, либо болезни за границей, к которой нужно прикрепить релевантные документы, и получат израильский "зеленый сертификат" до посадки.

При посадке на самолет необходимо предъявить следующие документы:

1. Предъявление отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до вылета.

2. Подтверждение заполнения декларации на въезд в Израиль.

3. Предъявление одной из следующих справок: справка о вакцинации, справка о болезни или разрешение на въезд от Управления регистрации населения.

Возможны повторные проверки указанных документов в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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По прилету необходимо пройти ПЦР-тест в аэропорту имени Бен-Гуриона и пребывать в изоляции до получения результатов теста.

Для привитых вакциной "Спутник V", помимо ПЦР-теста, необходимо сдать серологический тест в аэропорту и находиться на карантине до получения результата.

Иностранец, привитый "Спутником V" и получивший отрицательный результат серологической проверки, может выбрать - остаться в Израиле и отсидеть полностью карантин (14 дней или 7 дней с двумя ПЦР-тестами) или вернуться домой еще в период карантина.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Министерства здравоохранения Израиля (там она представлена, в том числе, на английском языке), а русскоязычную версию основных положений - смотрите здесь.

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