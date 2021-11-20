Мурашко выступил за создание рабочей группы по признанию сертификатов с Израилем

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поддержал создание рабочей группы по взаимному признанию сертификатов о вакцинации с Израилем. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

По словам министра, в России собран огромный массив данных по каждому заболевшему коронавирусом и имеется регистр привитых граждан.

"Доступ к данным и электронным сертификатам осуществляется через портал госуслуг с применением QR-кода, поэтому вопрос подтверждения факта вакцинации и повторной вакцинации реализован у нас в полной мере", - пояснил Мурашко.

Предложение о создании рабочей группы между Россией и Израилем министр по видеосвязи обсуждал со своим израильским коллегой Ницаном Горовицем.

Ранее стало известно, что привитые "Спутником V" туристы смогут въезжать в Израиль с 1 декабря, хотя изначально это должно было произойти еще 15 ноября.