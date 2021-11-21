Эксперты: не спешите "хоронить" Ульяновский автозавод

УАЗ окончательно отказался от разработки новых моделей, а значит, анонсированного ранее "Русского Прадо" мы так и не увидим. Между тем, завод видит свое будущее в сотрудничестве с зарубежным автопроизводителем, с помощью которого намерен загрузить свои мощности и развивать модельный ряд.

Ничего нового

"УАЗ не может создавать новый продукт" - такое громкое заявление недавно сделал генеральный директор Ульяновского автозавода Адиль Ширинов в интервью порталу "Бизнес Online", в котором сообщил о прекращении предприятием всех разработок.

Речь идет, прежде всего, о проекте по глубокой модернизации внедорожника УАЗ "Патриот", более известного в народе под названием "Русский Прадо". Судьба "Буханки", которая выпускается вот уже 70 лет, также предрешена: модель пока еще останется в строю, но без каких-либо обновлений. В целом, создание нового продукта автопроизводителем в одиночку глава УАЗа считает "утопией", поскольку это требует огромных инвестиций.

По мнению обозревателя "Дрома" Сергея Цыганова, отказ УАЗа от разработки новых продуктов обусловлен недостатком денег и инженерных ресурсов. "Соллерс" много вложил в организацию производства "Аурусов" в Елабуге - гораздо больше, чем планировалось ранее, и это фактически опустошило кассу "Соллерса".

"Остановка разработки новых проектов на таком крупном заводе, как УАЗ, - это, безусловно, неприятная новость для нашего автопрома. На мой взгляд, это произошло из-за того, что любой новый проект требует огромных инвестиций, а в нашей стране на данный момент развитие автомобилестроения не является приоритетным. Следовательно, ожидать серьезных материальных вложений со стороны государства бессмысленно. Что касается частных капиталов, то они, как мне кажется, охотнее пойдут к более современным компаниям, которые регулярно представляют модернизированные или новые модели. Но могу предположить, что "хоронить" УАЗ рано", - рассуждает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Вы чьё, старичьё?

Действительно, Ульяновский автозавод отказался от собственной разработки новинок, но продолжит выпускать текущие модели, пока их производство остается экономически целесообразным. При этом последней разработке предприятия - внедорожнику "Патриот" - уже более 15 лет, а морально устаревшие "Буханки" и "Хантеры" практически без изменений выпускаются куда дольше.

Как заявили "РГ" в пресс-службе "Соллерс", УАЗ рентабелен, имеет свою клиентскую нишу, а рыночный потенциал модельной линейки завода по-прежнему весьма прочный. Например, старый грузовой ряд ("Буханка") сегодня занимает в общем объеме производства порядка 40% и пользуется стабильным спросом. Но для тех, кто использует коммерческую технику, УАЗ в 2021 году представил обновленную линейку легких коммерческих грузовиков "Профи" в различных конфигурациях - с двускатной и односкатной ошиновкой, постоянным задним приводом и с подключаемым полным. На этой базе реализуется весь спектр коммерческих надстроек. В "Соллерс" ожидают, что доля новых коммерческих автомобилей будет постепенно расти и заменять старый грузовой ряд.

"Старый грузовой ряд УАЗа, как мне кажется, уже давно исчерпал себя. "Буханки" продаются не потому, что востребованы, а потому что предлагаются на определенных условиях, традиционно вписываемых в гостендеры. Их давно пора снять с производства волевым решением, как, к примеру, АвтоВАЗ в 2012 году отказался от выпуска "классики". Но у АвтоВАЗа было чем заменить "Жигули", а у УАЗа сейчас такой замены нет. Он может делать "Буханки" еще хоть 20 лет, всё равно покупатели найдутся. Что касается внедорожников "Патриот", то они будут востребованы еще 3-5 лет, а вот продажи "Хантера" уже символичны", - говорит Сергей Цыганов.

В свою очередь, Денис Мигаль отмечает, что изначально проект нового "Патриота" был интересен. Но, во-первых, его разработка затянулась, а во-вторых, чтобы оптимизировать расходы на УАЗе начали менять составляющие на более доступные и универсальные. Возможно, именно такой подход - отклонение от первоначального плана в пользу снижения стоимость итоговой модели - смог оттолкнуть потенциальных инвесторов.

"В ближайшее время спрос на "Буханки" и "Хантеры" сохранится, особенно с учетом общего дефицита авто на рынке. Да, по многим параметрам эти модели, можно сказать, устарели, но спрос на них есть. Главное достоинство таких автомобилей - их высокая проходимость и, конечно же, цена. Например, стоимость "Буханки" начинается от 962 тыс. рублей, а "Хантера" - от миллиона. И это будет новый автомобиль с достаточно большим запасом прочности. Безусловно, за такую сумму можно подобрать внедорожник и на вторичном рынке от иностранного производителя. Но есть те, кто предпочитает отечественный автопром, новые машины, возможность, при необходимости, покупать оригинальные запчасти без перебоев и по доступной стоимости", - комментирует Денис Мигаль.

В поиске партнера

Что касается перспектив Ульяновского автозавода, то о закрытии предприятия речь вовсе не идет. Напротив, "Соллерс" готовит УАЗ к партнерству с глобальным автоконцерном, который, как предполагается, принесет свою платформу для производства автомобилей под собственным брендом и под брендом УАЗа. По данным источников газеты "Ведомости", создание партнерства запланировано на 2022 года, однако информация о его потенциальных участниках не раскрывается.

"УАЗ совместно с акционерами находится в процессе пересмотра стратегии развития бизнеса в сторону развития партнерства и создания альянса. В мировом автопроме сегодня практически ни один производитель не ведет самостоятельные разработки в одиночку. Это видно по сложившимся альянсам автопроизводителей. Автопром идет по пути синергии опыта и разработок, а также универсализации платформ и компонентной базы. Так снижается стоимость разработки и повышается скорость вывода на рынок новых моделей и продуктовых линеек. Для Ульяновского автомобильного завода - это наиболее очевидный путь развития", - рассказали "РГ" в пресс-службе "Соллерс".

Как полагает ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов, сотрудничество УАЗа с иностранными компаниями будет не вместо собственного производства, а параллельно с ним. Учитывая политику государства в области промышленности, задачу импортозамещения, компания будет стремиться максимально задействовать свой инженерный потенциал и персонал, а также стараться привлекать отечественных поставщиков комплектующих для той продукции, которую УАЗ станет выпускать в перспективе.